https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/vladimir-putin-na-plenarnoy-sessii-kluba-valday-pryamaya-translyatsiya-1048460714.html

Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Прямая трансляция

Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай". 05.10.2023, Sputnik Абхазия

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мультимедиа

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году заседание клуба проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Тема клуба –"Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

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