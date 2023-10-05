https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/vladimir-putin-na-plenarnoy-sessii-kluba-valday-pryamaya-translyatsiya-1048460714.html
Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Прямая трансляция
Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай". 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T16:14+0300
2023-10-05T16:14+0300
2023-10-05T16:14+0300
мультимедиа
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году заседание клуба проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Тема клуба –"Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, владимир путин, россия, видео
мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай".
В этом году заседание клуба проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Тема клуба –"Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".