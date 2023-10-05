https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/vzaimnyy-interes-kupalba-o-rasshirenii-voennogo-sotrudnichestva-rossii-s-abkhaziey--1048468018.html

Взаимный интерес: Купалба о расширении военного сотрудничества России с Абхазией

Взаимный интерес: Купалба о расширении военного сотрудничества России с Абхазией

О развитии взаимных отношений России и Абхазии в военной сфере в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Гарри Купалба. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T17:07+0300

2023-10-05T17:07+0300

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Взаимный интерес: Купалба о расширении военного сотрудничества России с Абхазией Взаимный интерес: Купалба о расширении военного сотрудничества России с Абхазией

Какое значение имеет расширение военного сотрудничества Абхазии и России, что означает для двух стран появление в Очамчырском районе пункта постоянного базирования российского военно-морского флота, рассказал военный эксперт Гарри Купалба."Все восторженно восприняли эту новость, потому что это еще один шаг к укреплению нашей безопасности. Сегодня в мире сложная обстановка, проходящая СВО показывает, что нужно вооружаться, нужно укреплять обороноспособность государства. Абхазия –маленькое государство, самостоятельно оно эти вопросы решить не может. То военное сотрудничество, которое сложилось за годы, подписанное соглашение, позволяют сегодня развивать этот документ, дополнять новым содержанием. Как раз этим и является то, что в Очамчыре появится новая военная база. Мы уверены, что с появлением этой базы отодвигаются угрозы, которые ранее существовали. Грузия не оставляет мысли решения абхазского вопроса, югоосетинского вопроса. Постоянные заявления властей оппозиции, что они готовы в будущем развернуть боевые действия, обеспечить территориальную целостность, настораживают", – отметил Купалба. Установление военной базы в Очамчыре Купалба назвал "холодным душем" на голову Грузии. Слушайте подкаст.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, сотрудничество, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, грузия, нато, аудио