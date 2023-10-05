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Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с СБУ
Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с СБУ
По данным следствия, с представителями иностранных спецслужб россиянин связался по своей воле, в том числе, ради денег. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T10:29+0300
2023-10-05T10:29+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Владимирской области, сотрудничающего с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба ведомства.Россиянин должен был передавать сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой. За это ему должны были выплатить вознаграждение - десять тысяч рублей. ФСБ сообщает, что действия задержанного взяты под контроль, переписка задокументирована. Возбуждено уголовное дело.
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россия, новости, фсб, украина
россия, новости, фсб, украина
Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с СБУ
10:29 05.10.2023 (обновлено: 10:59 05.10.2023)
По данным следствия, с представителями иностранных спецслужб россиянин связался по своей воле, в том числе, ради денег.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Владимирской области, сотрудничающего с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Россиянин должен был передавать сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой. За это ему должны были выплатить вознаграждение - десять тысяч рублей.
ФСБ сообщает, что действия задержанного взяты под контроль, переписка задокументирована. Возбуждено уголовное дело.