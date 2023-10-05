https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/zhitelya-vladimirskoy-oblasti-zaderzhali-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1048458125.html

Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с СБУ

Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с СБУ

По данным следствия, с представителями иностранных спецслужб россиянин связался по своей воле, в том числе, ради денег. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Владимирской области, сотрудничающего с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба ведомства.Россиянин должен был передавать сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой. За это ему должны были выплатить вознаграждение - десять тысяч рублей. ФСБ сообщает, что действия задержанного взяты под контроль, переписка задокументирована. Возбуждено уголовное дело.

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