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Движение троллейбуса "Маяк-Тхубун" временно приостановлено
Движение троллейбуса "Маяк-Тхубун" временно приостановлено
Неудобства связаны с ремонтными работами на улице Ардзинба, которые продлятся около трех недель. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T18:14+0300
2023-10-06T18:14+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Движение сухумского троллейбуса №2, курсировавшего по маршруту "Маяк - Тхубун" временно приостановлено, сообщает пресс-служба столичной администрации.Ограничения связаны с проведением ремонтных работ в районе Республиканского стадиона. Там уже поменяли водопроводные трубы и прочистили канализационные. В настоящее время идет замена ливневок, после будет уложен новый асфальт.Столичные коммунальщики надеются, что работы не продлятся дольше трех недель.
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абхазия, новости, сухум
Движение троллейбуса "Маяк-Тхубун" временно приостановлено
18:14 06.10.2023 (обновлено: 18:15 06.10.2023)
Неудобства связаны с ремонтными работами на улице Ардзинба, которые продлятся около трех недель.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik.
Движение сухумского троллейбуса №2, курсировавшего по маршруту "Маяк - Тхубун" временно приостановлено, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ в районе Республиканского стадиона. Там уже поменяли водопроводные трубы и прочистили канализационные. В настоящее время идет замена ливневок, после будет уложен новый асфальт.
Столичные коммунальщики надеются, что работы не продлятся дольше трех недель.