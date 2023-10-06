https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/dvizhenie-trolleybusa-mayak-tkhubun-vremenno-priostanovleno-1048490154.html

Движение троллейбуса "Маяк-Тхубун" временно приостановлено

Движение троллейбуса "Маяк-Тхубун" временно приостановлено

Неудобства связаны с ремонтными работами на улице Ардзинба, которые продлятся около трех недель. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T18:14+0300

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Движение сухумского троллейбуса №2, курсировавшего по маршруту "Маяк - Тхубун" временно приостановлено, сообщает пресс-служба столичной администрации.Ограничения связаны с проведением ремонтных работ в районе Республиканского стадиона. Там уже поменяли водопроводные трубы и прочистили канализационные. В настоящее время идет замена ливневок, после будет уложен новый асфальт.Столичные коммунальщики надеются, что работы не продлятся дольше трех недель.

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