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Эффективность Женевских дискуссий обсудят в Sputnik
Эффективность Женевских дискуссий обсудят в Sputnik
В понедельник, 9 октября, в 13:30, в пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва-Сухум-Цхинвал. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T16:10+0300
2023-10-06T16:10+0300
2023-10-06T16:10+0300
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В понедельник, 9 октября, в 13:30, в пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва-Сухум-Цхинвал.Темой обсуждения станут Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые были запущены 15 лет назад в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Эксперты обсудят результаты, достигнутые за это время, уникальность Женевских дискуссий как площадки для встречи сторон конфликта, и смогут ли дискуссии стать инструментом для решения гуманитарных вопросов и вопросов безопасности. Участники в Москве:Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам;Участники в Сухуме:Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Абхазии;Вячеслав Чирикба – директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Абхазии;Участники в Цхинвале:Константин Кочиев – государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях.
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новости, женевские дискуссии, москва, сухум, южная осетия, абхазия, россия, цхинвал, видеомост
новости, женевские дискуссии, москва, сухум, южная осетия, абхазия, россия, цхинвал, видеомост
В понедельник, 9 октября, в 13:30, в пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва-Сухум-Цхинвал.
Темой обсуждения станут Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые были запущены 15 лет назад в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози.
Эксперты обсудят результаты, достигнутые за это время, уникальность Женевских дискуссий как площадки для встречи сторон конфликта, и смогут ли дискуссии стать инструментом для решения гуманитарных вопросов и вопросов безопасности.
Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам;
Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Абхазии;
Вячеслав Чирикба – директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Абхазии;
Константин Кочиев – государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях.