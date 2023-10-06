https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/glavnyy-chetverg-chuaz-o-tursezone-v-novom-afone-i-gotovnosti-goroda-k-zime--1048463928.html

Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне и готовности города к зиме

Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне и готовности города к зиме

Главо Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о турсезоне, текущих работах по благоустройству, о... 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T10:27+0300

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Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне и готовности города к зиме Главный четверг: Чуаз о турсезоне в Новом Афоне и готовности города к зиме

Летний курортный сезон позади, каковы поступления в бюджет Афона и как город готовится к зиме, как решается вопрос с утилизацией отходов? Насколько Новый Афон нуждается в Градостроительном кодексе? Как ведется работа с городами-побратимами? Когда отремонтируют дорогу до монастыря? И как Новый Афон отметил 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии? Слушайте подкаст.

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