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Политолог о речи Путина на "Валдае": главный посыл, чтобы не было диктата Запада

Политолог о речи Путина на "Валдае": главный посыл, чтобы не было диктата Запада

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он говорил о том, как меняется сегодняшний мир, что движет западными элитами... 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T17:59+0300

2023-10-06T17:59+0300

2023-10-06T18:09+0300

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Политолог о речи Путна на "Валдае": главный посыл, чтобы не было диктата Запада Политолог о речи Путна на "Валдае": главный посыл, чтобы не было диктата Запада

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он говорил о том, как меняется сегодняшний мир, что движет западными элитами, каким Россия видит мировое будущее, заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.Выступление Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Студеникин.По мнению политолога, главный посыл выступления российского президента в том, что мир не может равноценно существовать управляемый западными государствами, следующими в фарватере политики США."Главная красная линия, проходящая по всем его заявлениям в том, что необходимо дать возможность всем получить равные права и бороться с наследием колониализма, с которым успешно боролся Советский Союз…Президент России в очередной раз предлагает серьезно поговорить на тему устройства мира в будущем. Если мир и дальше будет идти по указке США, как мы видим очень много недовольных этой политикой, будущее такого мира туманно и печально. Попытка российского президента свести все эти противоречия к базовым, можно прокомментировать так, что главным желанием является очередная попытка быть услышанным в мире, чтобы не было диктата Запада над остальным миром, чтобы весь мир не сводился к конгломерату непонятных мультикультурных вещей, чтобы каждая страна могла реализовать свой потенциал именно в рамках национального государства", - сказал Студеникин.Полная версия беседы в аудиофайле.

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в мире, политика, россия, владимир путин, валдай (клуб), международные отношения, сша, подкасты, аудио