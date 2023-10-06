https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/pravitelstvo-rossii-utverdilo-osobyy-poryadok-vezda-dlya-grazhdan-ukrainy-1048494239.html

Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины

Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины

Мера носит временный характер и призвана обеспечить безопасность россиян в в сложивших геополитических условиях. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T23:18+0300

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Российской правительство утвердило особый порядок въезда в страну из третьих стран для граждан Украины, сообщает РИА Новости.С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт "Шереметьево".Правила будут распространяться на всех граждан Украины старше 14 лет, а также на граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя, который не имеет российского паспорта.Порядок въезда в Россию для граждан Украины, находящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остается прежним - они могут въезжать через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

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