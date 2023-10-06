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Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины
Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины
Мера носит временный характер и призвана обеспечить безопасность россиян в в сложивших геополитических условиях. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T23:18+0300
2023-10-06T23:18+0300
2023-10-06T23:18+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Российской правительство утвердило особый порядок въезда в страну из третьих стран для граждан Украины, сообщает РИА Новости.С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт "Шереметьево".Правила будут распространяться на всех граждан Украины старше 14 лет, а также на граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя, который не имеет российского паспорта.Порядок въезда в Россию для граждан Украины, находящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остается прежним - они могут въезжать через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина
Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины
Мера носит временный характер и призвана обеспечить безопасность россиян в в сложивших геополитических условиях.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik
. Российской правительство утвердило особый порядок въезда в страну из третьих стран для граждан Украины, сообщает РИА Новости
.
Меры начнут действовать с полуночи 16 октября, они призваны обеспечить безопасность жителей России и носят временный характер.
С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт "Шереметьево".
Правила будут распространяться на всех граждан Украины старше 14 лет, а также на граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя, который не имеет российского паспорта.
Порядок въезда в Россию для граждан Украины, находящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остается прежним - они могут въезжать через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.