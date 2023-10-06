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Рождаемость в Абхазии за шесть месяцев 2023 года
Рождаемость в Абхазии за шесть месяцев 2023 года
С января по июнь 2023 года в Абхазии родилось 500 детей. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T15:39+0300
2023-10-06T15:39+0300
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Как сообщает "Апсны.Иахьа", мальчики "победили" – их на 43 больше, чем девочек. Большая часть детей, 319 человек, абхазы, 63 – грузины, 59 – армяне, 34 – русские, 48 детей – представители других национальностей. При этом за аналогичный период в прошлом году родилось 562 ребенка: 283 мальчика и 279 девочек.
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Рождаемость в Абхазии за шесть месяцев 2023 года
15:39 06.10.2023 (обновлено: 15:58 06.10.2023)
С января по июнь 2023 года в Абхазии родилось 500 детей.
Как сообщает "Апсны.Иахьа", мальчики "победили" – их на 43 больше, чем девочек.
Большая часть детей, 319 человек, абхазы, 63 – грузины, 59 – армяне, 34 – русские, 48 детей – представители других национальностей.
При этом за аналогичный период в прошлом году родилось 562 ребенка: 283 мальчика и 279 девочек.