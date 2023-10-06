https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/rozhdaemost-v-abkhazii-za-shest-mesyatsev-2023-goda-1048487284.html

Рождаемость в Абхазии за шесть месяцев 2023 года

Рождаемость в Абхазии за шесть месяцев 2023 года

С января по июнь 2023 года в Абхазии родилось 500 детей. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T15:39+0300

2023-10-06T15:39+0300

2023-10-06T15:58+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

инфографика

новости

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/06/1048480784_0:63:1913:1139_1920x0_80_0_0_b3c260ff71374d88372830188152a22f.png

Как сообщает "Апсны.Иахьа", мальчики "победили" – их на 43 больше, чем девочек. Большая часть детей, 319 человек, абхазы, 63 – грузины, 59 – армяне, 34 – русские, 48 детей – представители других национальностей. При этом за аналогичный период в прошлом году родилось 562 ребенка: 283 мальчика и 279 девочек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, инфографика, новости, демография, инфографика