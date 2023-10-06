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Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией обсудили в Кабмине
Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией обсудили в Кабмине
Стороны обсудили проект межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T16:28+0300
2023-10-06T16:28+0300
2023-10-06T16:28+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с замминистра финансов России Алексеем Сазановым. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Во встрече также принимал участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Стороны затронули разработку проекта абхазо-российского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налога на доходы.Алексей Сазанов высоко оценил взаимодействие финансовых ведомств России и Абхазии, отметив, что совместная работа совершенствуется благодаря усилию сторон.
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абхазия, новости, кабмин абхазии, россия, александр анкваб
абхазия, новости, кабмин абхазии, россия, александр анкваб
Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией обсудили в Кабмине
Стороны обсудили проект межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с замминистра финансов России Алексеем Сазановым. Об этом сообщает
пресс-служба Кабинета министров.
Во встрече также принимал участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Стороны затронули разработку проекта абхазо-российского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налога на доходы.
Алексей Сазанов высоко оценил взаимодействие финансовых ведомств России и Абхазии, отметив, что совместная работа совершенствуется благодаря усилию сторон.