https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/soglashenie-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-s-rossiey-obsudili-v-kabmine-1048488888.html

Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией обсудили в Кабмине

Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией обсудили в Кабмине

Стороны обсудили проект межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T16:28+0300

2023-10-06T16:28+0300

2023-10-06T16:28+0300

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с замминистра финансов России Алексеем Сазановым. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Во встрече также принимал участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Стороны затронули разработку проекта абхазо-российского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налога на доходы.Алексей Сазанов высоко оценил взаимодействие финансовых ведомств России и Абхазии, отметив, что совместная работа совершенствуется благодаря усилию сторон.

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