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Сотрудничество с Россией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков обсудили в МВД

Сотрудничество с Россией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков обсудили в МВД

По словам Роберта Киут, наркомания - это беда, которая особенно активно распространяется в среде абхазской молодежи. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T22:19+0300

2023-10-06T22:19+0300

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Главного Управления по борьбе с преступлениями в сфере международного оборота наркотиков и прекурсоров ГУ наркоконтроля и Управления международного сотрудничества МВД России Александром Пономаренко.Пономаренко выразил надежду на то, что приезд российской делегации станет новым стимулом в совместной борьбе двух государств с распространением наркотиков. "Мы пообщались с нашими коллегами, нашли много точек соприкосновения, теперь все зависит от того, как мы выстроим эту работу, и я уверен, что результат не заставит себя ждать," - сказал Пономаренко. Стороны договорились о более тесном взаимодействии в борьбе с распространением наркотиков и осуществлении комплекса совместных мероприятий.

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