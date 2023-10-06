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Сотрудничество с Россией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков обсудили в МВД
Сотрудничество с Россией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков обсудили в МВД
По словам Роберта Киут, наркомания - это беда, которая особенно активно распространяется в среде абхазской молодежи. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T22:19+0300
2023-10-06T22:19+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Главного Управления по борьбе с преступлениями в сфере международного оборота наркотиков и прекурсоров ГУ наркоконтроля и Управления международного сотрудничества МВД России Александром Пономаренко.Пономаренко выразил надежду на то, что приезд российской делегации станет новым стимулом в совместной борьбе двух государств с распространением наркотиков. "Мы пообщались с нашими коллегами, нашли много точек соприкосновения, теперь все зависит от того, как мы выстроим эту работу, и я уверен, что результат не заставит себя ждать," - сказал Пономаренко. Стороны договорились о более тесном взаимодействии в борьбе с распространением наркотиков и осуществлении комплекса совместных мероприятий.
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абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии, мвд рф
Сотрудничество с Россией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков обсудили в МВД
22:19 06.10.2023 (обновлено: 22:20 06.10.2023)
По словам Роберта Киут, наркомания - это беда, которая особенно активно распространяется в среде абхазской молодежи.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Главного Управления по борьбе с преступлениями в сфере международного оборота наркотиков и прекурсоров ГУ наркоконтроля и Управления международного сотрудничества МВД России Александром Пономаренко.
"Это беда, которая охватила всю республику, и масштабы с каждым разом растут. Мы пытаемся с ними бороться. Хотелось бы, чтобы все вместе мы имели возможность такую задачу решить, и для этого мы уже обсудили ряд направлений и наметили планы действий", — сказал Киут.
Пономаренко выразил надежду на то, что приезд российской делегации станет новым стимулом в совместной борьбе двух государств с распространением наркотиков.
"Мы пообщались с нашими коллегами, нашли много точек соприкосновения, теперь все зависит от того, как мы выстроим эту работу, и я уверен, что результат не заставит себя ждать," - сказал Пономаренко.
Стороны договорились о более тесном взаимодействии в борьбе с распространением наркотиков и осуществлении комплекса совместных мероприятий.