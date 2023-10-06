https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/vremya-ch-ispytaniya-burevestnika-i-otkaz-ot-dogovora-po-yadernym-ispytaniyam-1048489807.html

Время Ч: испытания "Буревестника" и отказ от договора по ядерным испытаниям

Время Ч: испытания "Буревестника" и отказ от договора по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходила 5 октября в Сочи. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T19:11+0300

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Выступая перед слушателями на "Валдае", российский президент рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".Связан ли возможный отказ Москвы от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) с испытаниями ракеты, а также когда помощи Киеву со стороны Запада военный эксперт Александр Хроленко рассказал в новом выпуске программы "Время Ч".

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