https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/vremya-ch-ispytaniya-burevestnika-i-otkaz-ot-dogovora-po-yadernym-ispytaniyam-1048489807.html
Время Ч: испытания "Буревестника" и отказ от договора по ядерным испытаниям
Время Ч: испытания "Буревестника" и отказ от договора по ядерным испытаниям
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходила 5 октября в Сочи. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T19:11+0300
2023-10-06T19:11+0300
2023-10-06T19:11+0300
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Выступая перед слушателями на "Валдае", российский президент рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".Связан ли возможный отказ Москвы от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) с испытаниями ракеты, а также когда помощи Киеву со стороны Запада военный эксперт Александр Хроленко рассказал в новом выпуске программы "Время Ч".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео
Время Ч: испытания "Буревестника" и отказ от договора по ядерным испытаниям
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходила 5 октября в Сочи.
Выступая перед слушателями на "Валдае", российский президент рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".
Связан ли возможный отказ Москвы от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) с испытаниями ракеты, а также когда помощи Киеву со стороны Запада военный эксперт Александр Хроленко рассказал в новом выпуске программы "Время Ч".