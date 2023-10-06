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Взаимный интерес: Шат-ипа об экономическом сотрудничестве Абхазии и России

Взаимный интерес: Шат-ипа об экономическом сотрудничестве Абхазии и России

О сотрудничестве Абхазии и России в торгово-экономической сфере в эфире радио Sputnik рассказала завотделом национальной экономики Центра... 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T14:22+0300

2023-10-06T14:22+0300

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Взаимный интерес: Шат-ипа об экономическом сотрудничестве Абхазии и России Взаимный интерес: Шат-ипа об экономическом сотрудничестве Абхазии и России

О сотрудничестве Абхазии и России в торгово-экономической сфере в эфире радио Sputnik рассказала завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, доцент кафедры национальной экономики Абхазского госуниверситета Хатуна Шат-ипа.Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели переговоры в среду, 4 октября, в Сочи.Товарооборот между Абхазией и Россией за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с республикой по очень разным направлениям, заявил перед началом переговоров с Асланом Бжания президент России Владимир Путин.О значении встречи двух президентов, а также о том, в чем интерес России и Абхазии в экономическом сотрудничестве, мнение экономиста слушайте в аудиофайле.

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