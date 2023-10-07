Абхазия и Российский экспоцентр подписали меморандум о взаимопонимании
13:25 07.10.2023 (обновлено: 13:26 07.10.2023)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Абхазия и Российский экспортный центр подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба президента Аслана Бжания.
Документ определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии. Меморандум подписали гендиректор Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган.
© Foto / Пресс-служба Парламента АбхазииРЭЦ и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии
РЭЦ и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии
© Foto / Пресс-служба Парламента Абхазии
Президент лично посетил Российский экспоцентр и встретился с Вероникой Никишиной.
"Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства", — сказал Бжания.
Никишина, в свою очередь, отметила взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и выразила готовность на эффективное сотрудничество по таким направления, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике.