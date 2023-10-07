https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/abkhaziya-i-rossiyskiy-ekspotsentr-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1048500984.html

Абхазия и Российский экспоцентр подписали меморандум о взаимопонимании

Абхазия и Российский экспоцентр подписали меморандум о взаимопонимании

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T13:25+0300

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в абхазии

аслан бжания

россия

абхазия

бизнес

экономика

экспоцентр

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Абхазия и Российский экспортный центр подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба президента Аслана Бжания. Документ определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии. Меморандум подписали гендиректор Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган. Президент лично посетил Российский экспоцентр и встретился с Вероникой Никишиной. Никишина, в свою очередь, отметила взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и выразила готовность на эффективное сотрудничество по таким направления, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике.

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