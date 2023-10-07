https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/armiya-oborony-izrailya-obyavila-o-rezhime-gotovnosti-k-voyne-iz-za-atak-khamas-1048497091.html

Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне из-за атак ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне из-за атак ХАМАС

Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях... 07.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по территории Израиля.Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.

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