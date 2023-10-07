https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/izrail-zayavil-o-predotvraschenii-ataki-khamas-s-morya-1048514563.html

Израиль заявил о предотвращении атаки ХАМАС с моря

Израиль заявил о предотвращении атаки ХАМАС с моря

Ранее в субботу сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС. 07.10.2023, Sputnik Абхазия

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израиль

хамас

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война

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Армия обороны Израиля предотвратила попытку боевиков ХАМАС проникнуть в страну с моря на катерах и лодках, сообщается в пресс-релизе ЦАХАЛ.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.Как пишут СМИ, в полиции Израиля заявляют, что в страну проникли 200-300 боевиков ХАМАС, еще десятки скрываются на израильской территории.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.

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