https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/ladariya-o-rabotakh-fotoreportera-andreya-soloveva-prityagivali-estestvennostyu-i-chestnostyu-1048498321.html

Ладария о работах фоторепортера Андрея Соловьева: притягивали естественностью и честностью

Ладария о работах фоторепортера Андрея Соловьева: притягивали естественностью и честностью

Герой Абхазии, фотокорреспондент Андрей Соловьев погиб в День освобождения Сухума 27 сентября 1993 года. Когда началась Отечественная война народа... 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T12:18+0300

2023-10-07T12:18+0300

2023-10-07T12:18+0300

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Ладария о работах фоторепортера Андрея Соловьева: притягивали естественностью и честностью Ладария о работах фоторепортера Андрея Соловьева: притягивали естественностью и честностью

Герой Абхазии, фотокорреспондент Андрей Соловьев погиб в День освобождения Сухума 27 сентября 1993 года. Когда началась Отечественная война народа Абхазии1992-1993 годов, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов. Его снимки вошли в золотой фонд военной хроники. 7 октября 2023 года Андрею Соловьеву исполнилось бы 70 лет. Своими воспоминаниями о нем, как о человеке и профессионале, в эфире радио Sputnik поделилась руководитель пресс-центра в Гудауте во время Отечественной войны народа Абхазии Аида Ладария.По словам Ладария, Андрей притягивал к себе людей человечностью, правильной жизненной позицией, был харизматичным."Андрей был из тех редких журналистов, который освещал в конфликте только абхазскую сторону. Как-то так получилось, что он приезжал всегда в Гудауту и было понятно, что у этого человека не только журналистский подход, а что-то трепетное, с душой…Он не то чтобы демонстрировал это, а проявлялось", - сказала Ладария.По ее словам, Андрей Соловьев в отличие от многих коллег, показывал свои снимки, рассказывал о них."Фотографии Андрея притягивали к себе естественностью и честностью. Это были честные снимки, честное отношение Андрея к этой жизни. У него было великолепное чувство юмора. Эрудированный молодой человек, который, конечно же, многого бы достиг …Он работал не для того, чтобы продать (снимки-примеч.), а для того, чтобы показать настоящее лицо войны", - сказала Ладария.Полная версия беседы в аудиофайле выше.К 70-летию со дня рождения Героя Абхазии, фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева, у места его гибели в Сухуме установили мемориальную доску. Его имя выбито и на плитах вместе с именами абхазских героев в Парке Славы в Сухуме.

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), фотокорреспонденты, герой, память, мемориальная доска, сухум, подкасты, аудио