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https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/zapovednaya-krasota-kak-vyglyadit-kodorskoe-uschele-1048467815.html
Заповедная красота: как выглядит Кодорское ущелье
Заповедная красота: как выглядит Кодорское ущелье
Кодорское ущелье – одно из живописнейших мест Абхазии, оно расположено на высоте от 1300 до 3984 метров над уровнем моря. 07.10.2023, Sputnik Абхазия
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В Кодорском ущелье Абхазии расположены села Ажара, Чхалта и Птыш, которые делятся на малые поселки. Местные жители, которых в долине немного, традиционно занимаются скотоводством, охотой и земледелием.Поскольку долина находится в горной местности, снег здесь лежит около 180 дней в году. Кроме того, дожди здесь идут часто, а средняя температура в середине зимы доходит до – 3 градусов, в середине лета средняя максимальная температура +28 градусов.В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров. Это место, где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии.Кроме того, в ущелье произрастает большое числа эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются. Среди них такие виды, как шток-роза абхазская, манжетка волосовидная, колокольчик древний, василек богадский, бодяг абхазский.
абхазия
кодорское ущелье
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, кодорское ущелье
фото , фото, мультимедиа, абхазия, кодорское ущелье

Заповедная красота: как выглядит Кодорское ущелье

19:50 07.10.2023
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Кодорское ущелье – одно из живописнейших мест Абхазии, оно расположено на высоте от 1300 до 3984 метров над уровнем моря.
В Кодорском ущелье Абхазии расположены села Ажара, Чхалта и Птыш, которые делятся на малые поселки. Местные жители, которых в долине немного, традиционно занимаются скотоводством, охотой и земледелием.
Поскольку долина находится в горной местности, снег здесь лежит около 180 дней в году. Кроме того, дожди здесь идут часто, а средняя температура в середине зимы доходит до – 3 градусов, в середине лета средняя максимальная температура +28 градусов.
В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров. Это место, где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии.
Кроме того, в ущелье произрастает большое числа эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются. Среди них такие виды, как шток-роза абхазская, манжетка волосовидная, колокольчик древний, василек богадский, бодяг абхазский.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кодорское ущелье находится в верхней части реки Кодор в северо-восточной части Абхазии.

Кодорское ущелье находится в верхней части реки Кодор в северо-восточной части Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кодорское ущелье находится в верхней части реки Кодор в северо-восточной части Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь расположены горные села Ажара, Чхалта, Птыш, которые делятся на малые поселки.

Здесь расположены горные села Ажара, Чхалта, Птыш, которые делятся на малые поселки. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь расположены горные села Ажара, Чхалта, Птыш, которые делятся на малые поселки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из занятий местных жителей – пчеловодство.

Одно из занятий местных жителей – пчеловодство. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из занятий местных жителей – пчеловодство.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, крестьяне выращивают крупный рогатый скот.

Кроме того, крестьяне выращивают крупный рогатый скот. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, крестьяне выращивают крупный рогатый скот.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Кодорском ущелье можно увидеть старинные красивые дома.

В Кодорском ущелье можно увидеть старинные красивые дома. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Кодорском ущелье можно увидеть старинные красивые дома.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта часть Абхазии богата и разнообразной растительностью.

Эта часть Абхазии богата и разнообразной растительностью. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эта часть Абхазии богата и разнообразной растительностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров.

В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, в ущелье произрастает большое число эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются.

Кроме того, в ущелье произрастает большое число эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, в ущелье произрастает большое число эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это место где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии.

Это место где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это место где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кодорское ущелье находится на высоте от 1300 до 3984 метров над уровнем моря.

Кодорское ущелье находится на высоте от 1300 до 3984 метров над уровнем моря. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кодорское ущелье находится на высоте от 1300 до 3984 метров над уровнем моря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Около 180 дней в году ущелье покрыто снегом.

Около 180 дней в году ущелье покрыто снегом. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Около 180 дней в году ущелье покрыто снегом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В теплое время года здесь распускаются разнообразные цветы.

В теплое время года здесь распускаются разнообразные цветы. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В теплое время года здесь распускаются разнообразные цветы.

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