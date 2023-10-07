Заповедная красота: как выглядит Кодорское ущелье

В Кодорском ущелье Абхазии расположены села Ажара, Чхалта и Птыш, которые делятся на малые поселки. Местные жители, которых в долине немного, традиционно занимаются скотоводством, охотой и земледелием.Поскольку долина находится в горной местности, снег здесь лежит около 180 дней в году. Кроме того, дожди здесь идут часто, а средняя температура в середине зимы доходит до – 3 градусов, в середине лета средняя максимальная температура +28 градусов.В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров. Это место, где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии.Кроме того, в ущелье произрастает большое числа эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются. Среди них такие виды, как шток-роза абхазская, манжетка волосовидная, колокольчик древний, василек богадский, бодяг абхазский.
Кодорское ущелье – одно из живописнейших мест Абхазии, оно расположено на высоте от 1300 до 3984 метров над уровнем моря.
В Кодорском ущелье Абхазии расположены села Ажара, Чхалта и Птыш, которые делятся на малые поселки. Местные жители, которых в долине немного, традиционно занимаются скотоводством, охотой и земледелием.
Поскольку долина находится в горной местности, снег здесь лежит около 180 дней в году. Кроме того, дожди здесь идут часто, а средняя температура в середине зимы доходит до – 3 градусов, в середине лета средняя максимальная температура +28 градусов.
В Кодорском ущелье действует статус заповедной зоны - территория Национального парка составляет 120 тысяч гектаров. Это место, где сохранился уникальный растительный и животный мир – например, здесь произрастают высокоствольные пихтовые деревья, которые являются самыми высоким лесами Северной Евразии.
Кроме того, в ущелье произрастает большое числа эндемичных видов растений, которые больше нигде не встречаются. Среди них такие виды, как шток-роза абхазская, манжетка волосовидная, колокольчик древний, василек богадский, бодяг абхазский.