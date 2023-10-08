Цветущая пора: бархатный сезон в Абхазии
В Абхазии продолжается бархатный сезон.
В Абхазии продолжается бархатный сезон.
На дворе уже октябрь, но солнце радует жителей и в особенности гостей республики теплыми днями.
На дворе уже октябрь, но солнце радует жителей и в особенности гостей республики теплыми днями.
В некоторых регионах России уже выпал первый снег, в Абхазии в воздухе ароматы цветов.
В некоторых регионах России уже выпал первый снег, в Абхазии в воздухе ароматы цветов.
Гуляя по улицам, можно забыть, что уже через два месяца Новый год.
Гуляя по улицам, можно забыть, что уже через два месяца Новый год.
Яркие, сочные краски сразу повышают "градус" настроения.
Яркие, сочные краски сразу повышают "градус" настроения.
Самые внимательные могут познакомиться с маленькими жителями Ботанического сада.
Самые внимательные могут познакомиться с маленькими жителями Ботанического сада.
Но для заряда энергией достаточно просто прогуляться по цветочным аллеям.
Но для заряда энергией достаточно просто прогуляться по цветочным аллеям.
В Ботсаду цветы на любой вкус, от обычных солнечных ромашек...
В Ботсаду цветы на любой вкус, от обычных солнечных ромашек...
..До кучерявых оранжевых красавиц.
..До кучерявых оранжевых красавиц.
Ботанический сад - одна из старейших и наиболее популярных достопримечательностей Сухума.
Ботанический сад - одна из старейших и наиболее популярных достопримечательностей Сухума.
Его площадь около пяти гектаров.
Его площадь около пяти гектаров.
Коллекции сада включают около четырех тысяч таксонов древесных, цветочных, водных и оранжерейных растений со всех уголков планеты.
Коллекции сада включают около четырех тысяч таксонов древесных, цветочных, водных и оранжерейных растений со всех уголков планеты.
С самого начала Ботанический Сад стал крупным исследовательским центром, где решались вопросы интродукции и акклиматизации иноземных растений с целью их дальнейшего практического применения.
С самого начала Ботанический Сад стал крупным исследовательским центром, где решались вопросы интродукции и акклиматизации иноземных растений с целью их дальнейшего практического применения.
Сад был неоднократным участником Международных выставок в Германии, Чехии, России, где неизменно завоевывал золотые и серебряные медали, дипломы первой степени.
Сад был неоднократным участником Международных выставок в Германии, Чехии, России, где неизменно завоевывал золотые и серебряные медали, дипломы первой степени.
Но растительностью в Сухуме богат не только Ботсад. Полюбоваться флорой Абхазии можно просто пройдясь по центральной набережной.
Но растительностью в Сухуме богат не только Ботсад. Полюбоваться флорой Абхазии можно просто пройдясь по центральной набережной.