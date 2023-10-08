https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/1048511854.html

Цветущая пора: бархатный сезон в Абхазии

Цветущая пора: бархатный сезон в Абхазии

В фотоленте Sputnik - цветущие, пахнущие, красочные мотивы бархатного сезона. 08.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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На дворе уже октябрь, но осень в Абхазии вступать в свои права не спешит. Гости и жители республики все еще купаются в море, гуляют по набережным, любуются растительностью.Фотокорреспондент Sputnik попытался передать атмосферу бархатного сезона в республике.

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