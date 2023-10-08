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Цветущая пора: бархатный сезон в Абхазии
Цветущая пора: бархатный сезон в Абхазии
В фотоленте Sputnik - цветущие, пахнущие, красочные мотивы бархатного сезона. 08.10.2023, Sputnik Абхазия
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На дворе уже октябрь, но осень в Абхазии вступать в свои права не спешит. Гости и жители республики все еще купаются в море, гуляют по набережным, любуются растительностью.Фотокорреспондент Sputnik попытался передать атмосферу бархатного сезона в республике.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, сухум, ботанический сад
фото, фото , мультимедиа, абхазия, сухум, ботанический сад

Цветущая пора: бархатный сезон в Абхазии

18:05 08.10.2023
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В фотоленте Sputnik - цветущие, пахнущие, красочные мотивы бархатного сезона.
На дворе уже октябрь, но осень в Абхазии вступать в свои права не спешит. Гости и жители республики все еще купаются в море, гуляют по набережным, любуются растительностью.
Фотокорреспондент Sputnik попытался передать атмосферу бархатного сезона в республике.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии продолжается бархатный сезон.

В Абхазии продолжается бархатный сезон. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии продолжается бархатный сезон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На дворе уже октябрь, но солнце радует жителей и в особенности гостей республики теплыми днями.

На дворе уже октябрь, но солнце радует жителей и в особенности гостей республики теплыми днями. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На дворе уже октябрь, но солнце радует жителей и в особенности гостей республики теплыми днями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых регионах России уже выпал первый снег, в Абхазии в воздухе ароматы цветов.

В некоторых регионах России уже выпал первый снег, в Абхазии в воздухе ароматы цветов. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых регионах России уже выпал первый снег, в Абхазии в воздухе ароматы цветов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гуляя по улицам, можно забыть, что уже через два месяца Новый год.

Гуляя по улицам, можно забыть, что уже через два месяца Новый год. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гуляя по улицам, можно забыть, что уже через два месяца Новый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркие, сочные краски сразу повышают "градус" настроения.

Яркие, сочные краски сразу повышают &quot;градус&quot; настроения. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркие, сочные краски сразу повышают "градус" настроения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Самые внимательные могут познакомиться с маленькими жителями Ботанического сада.

Самые внимательные могут познакомиться с маленькими жителями Ботанического сада. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Самые внимательные могут познакомиться с маленькими жителями Ботанического сада.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но для заряда энергией достаточно просто прогуляться по цветочным аллеям.

Но для заряда энергией достаточно просто прогуляться по цветочным аллеям. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но для заряда энергией достаточно просто прогуляться по цветочным аллеям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Ботсаду цветы на любой вкус, от обычных солнечных ромашек...

В Ботсаду цветы на любой вкус, от обычных солнечных ромашек... - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Ботсаду цветы на любой вкус, от обычных солнечных ромашек...

© Sputnik / Томас Тхайцук

..До кучерявых оранжевых красавиц.

..До кучерявых оранжевых красавиц. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

..До кучерявых оранжевых красавиц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ботанический сад - одна из старейших и наиболее популярных достопримечательностей Сухума.

Ботанический сад - одна из старейших и наиболее популярных достопримечательностей Сухума. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ботанический сад - одна из старейших и наиболее популярных достопримечательностей Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его площадь около пяти гектаров.

Его площадь около пяти гектаров. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его площадь около пяти гектаров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллекции сада включают около четырех тысяч таксонов древесных, цветочных, водных и оранжерейных растений со всех уголков планеты.

Коллекции сада включают около четырех тысяч таксонов древесных, цветочных, водных и оранжерейных растений со всех уголков планеты. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллекции сада включают около четырех тысяч таксонов древесных, цветочных, водных и оранжерейных растений со всех уголков планеты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С самого начала Ботанический Сад стал крупным исследовательским центром, где решались вопросы интродукции и акклиматизации иноземных растений с целью их дальнейшего практического применения.

С самого начала Ботанический Сад стал крупным исследовательским центром, где решались вопросы интродукции и акклиматизации иноземных растений с целью их дальнейшего практического применения. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

С самого начала Ботанический Сад стал крупным исследовательским центром, где решались вопросы интродукции и акклиматизации иноземных растений с целью их дальнейшего практического применения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сад был неоднократным участником Международных выставок в Германии, Чехии, России, где неизменно завоевывал золотые и серебряные медали, дипломы первой степени.

Сад был неоднократным участником Международных выставок в Германии, Чехии, России, где неизменно завоевывал золотые и серебряные медали, дипломы первой степени. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сад был неоднократным участником Международных выставок в Германии, Чехии, России, где неизменно завоевывал золотые и серебряные медали, дипломы первой степени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но растительностью в Сухуме богат не только Ботсад. Полюбоваться флорой Абхазии можно просто пройдясь по центральной набережной.

Но растительностью в Сухуме богат не только Ботсад. Полюбоваться флорой Абхазии можно просто пройдясь по центральной набережной. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но растительностью в Сухуме богат не только Ботсад. Полюбоваться флорой Абхазии можно просто пройдясь по центральной набережной.

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