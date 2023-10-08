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Абхазия и Россия: новый шаг военного сотрудничества
Абхазия и Россия: новый шаг военного сотрудничества
Военный эксперт Гарри Купалба в интервью радио Sputnik рассказал о значении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии, как Абхазия и Россия укрепляют... 08.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-08T19:00+0300
2023-10-08T19:00+0300
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Открытие пункта постоянного базирования военно-морского флота России в Абхазии Гарри Купалба назвал еще одним шагом в укреплении безопасности республики. В условиях сложной обстановки в мире необходимо укреплять обороноспособность государства, уверен он."Абхазия – маленькое государство, самостоятельно она эти вопросы решить не может, и то военное сотрудничество, которое сложилось и развивается, позволяет наполнять этот документ новым содержанием, и новым содержанием как раз является, что в Очамчыре появится военно-морская база. Мы уверены в том, что с появлением этой базы отодвигаются те угрозы, которые существовали ранее", - подчеркнул Купалба.Установление военной базы в Очамчыре Купалба назвал "холодным душем", который остудит горячие головы в Грузии.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, грузия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, грузия, видео
Абхазия и Россия: новый шаг военного сотрудничества
Военный эксперт Гарри Купалба в интервью радио Sputnik рассказал о значении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии, как Абхазия и Россия укрепляют взаимодействие в военной сфере и о чем говорит демонстрация техники на параде Победы в Сухуме.
Открытие пункта постоянного базирования военно-морского флота России в Абхазии Гарри Купалба назвал еще одним шагом в укреплении безопасности республики. В условиях сложной обстановки в мире необходимо укреплять обороноспособность государства, уверен он.
"Абхазия – маленькое государство, самостоятельно она эти вопросы решить не может, и то военное сотрудничество, которое сложилось и развивается, позволяет наполнять этот документ новым содержанием, и новым содержанием как раз является, что в Очамчыре появится военно-морская база. Мы уверены в том, что с появлением этой базы отодвигаются те угрозы, которые существовали ранее", - подчеркнул Купалба.
Установление военной базы в Очамчыре Купалба назвал "холодным душем", который остудит горячие головы в Грузии.