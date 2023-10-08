https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/dopolnitelnoe-vremya-demyanov-o-vystuplenii-abkhazskikh-karatistov-na-turnire-v-sochi--1048448896.html

Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи

Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи

Тренер по каратэ Сергей Демьянов в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T19:55+0300

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Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи

Команда Абхазии по каратэ завоевала 8 медалей различного достоинства на турнире в Сочи. Команду представляли подопечные Сергея Демьянова. По его словам, команда на турнир выехала в узком составе, не получилось вывезти всех спортсменов. Турнир организовывает Федерация каратэ города Сочи.Подробности слушайте в аудиофайле.

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