https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/dopolnitelnoe-vremya-demyanov-o-vystuplenii-abkhazskikh-karatistov-na-turnire-v-sochi--1048448896.html
Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи
Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи
Тренер по каратэ Сергей Демьянов в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 08.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-08T19:55+0300
2023-10-08T19:55+0300
2023-10-08T19:55+0300
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Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи
Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи
Команда Абхазии по каратэ завоевала 8 медалей различного достоинства на турнире в Сочи. Команду представляли подопечные Сергея Демьянова. По его словам, команда на турнир выехала в узком составе, не получилось вывезти всех спортсменов. Турнир организовывает Федерация каратэ города Сочи.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, каратэ, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, каратэ, аудио
Дополнительное время: Демьянов о выступлении абхазских каратистов на турнире в Сочи
Тренер по каратэ Сергей Демьянов в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Команда Абхазии по каратэ завоевала 8 медалей различного достоинства на турнире в Сочи. Команду представляли подопечные Сергея Демьянова.
По его словам, команда на турнир выехала в узком составе, не получилось вывезти всех спортсменов. Турнир организовывает Федерация каратэ города Сочи.
Подробности слушайте в аудиофайле.