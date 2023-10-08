https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/gal-ostalsya-bez-vody-bolshe-chem-na-sutki--1048517591.html

Гал остался без воды больше чем на сутки

Гал остался без воды больше чем на сутки

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Гал остался без подачи воды больше чем на сутки, об этом сообщили ГалМедиа со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации... 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T13:30+0300

2023-10-08T13:30+0300

2023-10-08T13:30+0300

в абхазии

гал

абхазия

водоснабжение

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Гал остался без подачи воды больше чем на сутки, об этом сообщили ГалМедиа со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации района.Воды не будет с 12:00 8 октября до 23:00 9 октября.Причина - аварийные ремонтные работы на линиях центрального водовода.

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гал, абхазия, водоснабжение