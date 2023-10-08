https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/izrail-ofitsialno-obyavil-o-perekhode-v-sostoyanie-voyny-1048519304.html

Израиль официально объявил о переходе в состояние войны

Израиль официально объявил о переходе в состояние войны

По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения. В секторе Газа из-за ударов Израиля погибли 313 человек и почти две... 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T16:15+0300

2023-10-08T16:15+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны, сообщила канцелярия премьера страны.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 313 человек и почти две тысячи пострадали.

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