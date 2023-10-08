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Кишмария рассказал о планах развития НПС "АПРА"

Кишмария рассказал о планах развития НПС "АПРА"

В интервью радио Sputnik исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации "АПРА" рассказал об итогах деятельности за девять месяцев 2023 года... 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T09:50+0300

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По словам Кишмария, по всем видам карт "АПРА" на 1 октября было оплачено товаров и услуг и снято наличных средств на 26 миллиардов 225 миллионов рублей. За аналогичный период 2022 года по картам системы "АПРА" прошло 22 миллиарда 659 миллионов рублей, рост составил порядка 18%.Большой рост наблюдается по оплате картами системы "Мир", отметил Кишмария. По его словам, за 9 месяцев 2023 года картами "Мир" было оплачено товаров и услуг и снято денежных средств на 8 миллиардов 850 миллионов рублей, в 2022 году на 5 миллиардов 64 миллиона рублей.По безналичной системе картами "АПРА" за девять месяцев 2023 года было проведено операций на 551 миллион рублей, сообщил Кишмария. В том числе, отметил он, на территории России и ряда других стран, где принимаются карты национальной платежной системы Абхазии, оплачены товары и услуги на 78 миллионов рублей.Также в интервью Кишмария рассказал, что Национальный банк Абхазии работает над проектом бесконтактной оплаты с помощью платежной системы "Апра".

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