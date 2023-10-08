Конно-спортивные состязания прошли на Бзыбском ипподроме
17:10 08.10.2023 (обновлено: 17:46 08.10.2023)
© Foto / Апсны-Иахьа"Кубок Президента Республики Абхазия" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме
© Foto / Апсны-Иахьа
Наездники соревновались в семи скачках на разные дистанции, метании дротиков и конном футболе.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. "Кубок Президента Республики Абхазия" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме 8 октября.
В скачке на 1000 метров среди двухлетних лошадей чистокровной породы на приз памяти мастера спорта СССР Юрия Барателия первой стала лошадь по кличке Принцесса с жокеем Михаилом Симанкиным, вторым стал скакун по кличке Виторган и жокей Тимур Чхабелия, третьим стал скакун по кличке Терс под седлом жокея Юрия Озган. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей.
В скачке на 1000 метров среди двухлетних лошадей чистокровной породы на приз памяти мастера спорта СССР Юрия Барателия первой стала лошадь по кличке Принцесса с жокеем Михаилом Симанкиным, вторым стал скакун по кличке Виторган и жокей Тимур Чхабелия, третьим стал скакун по кличке Терс под седлом жокея Юрия Озган. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей.
В скачке на 1200 метров среди двухгодичных лошадей чистой породы на приз посла России в Абхазии Михаила Шургалина и с призовым фондом в 150 тысяч рублей:
первая - лошадь Апсила под седлом жокея Юрия Озган,
вторая - лошадь по кличке Родина под седлом жокея Джубея Авидзба,
третья - лошадь Валда и жокей Виталий Агрба, владелец - Ислам Ардзинба.
В скачке на 1600 метров среди лошадей чистой породы, рожденных в Абхазии на приз, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии первое место заняла лошадь по кличке Аврора и жокей Дмитрий Кардия, второе место заняла лошадь Виктория-Голд под седлом жокея Джубея Авидзба, третье место занял скакун по кличке Натан под седлом жокея Тимура Чхабелия. Призовой фонд - 150 тысяч рублей.
В скачке на 1600 метров среди лошадей чистой породы трех лет и старше на приз добровольцев Отечественной войны народа Абхазии с призовым фондом 200 тысяч рублей:
В скачке на 1600 метров среди лошадей чистой породы трех лет и старше на приз добровольцев Отечественной войны народа Абхазии с призовым фондом 200 тысяч рублей:
победитель - скакун по кличке Абхазиан Сонг под седлом жокея Джубея Авидзба,
второе место занял скакун по кличке Доблестный воин под седлом жокея Михаила Симанкина,
третье место занял скакун по кличке Паджеро под седлом жокея Юрия Озган, владелец - Анри Лакоя.
В скачке на дистанцию 2000 метров среди лошадей чистой породы, рожденных в Абхазии на приз памяти первого президента Владислава Ардзинба с призовым фондом 250 тысяч рублей:
победителем стал скакун по кличке Огнемет под седлом жокея Юрия Кулинича,
вторым стал скакун по кличке Доди Голди под седлом жокея Виталия Агрба,
третьим стал скакун по кличке Абазг жокей и владелец - Джубей Авидзба.
Победителем скачки на дистанции 2400 метров на Кубок Президента Республики Абхазия Аслана Бжания стала лошадь по кличке Радеда под седлом жокея Алима Батуева. Второе место занял скакун по кличке Максималист под седлом жокея Юрия Кулинича, третье место занял скакун по кличке Изысканный путь под седлом жокея Анастасии Липень. Призовой фонд скачки составлял один миллион рублей.
В скачке на 3200 метров среди лошадей чистой породы на приз памяти второго президента Сергея Багапш с призовым фондом 250 тысяч рублей:
В скачке на 3200 метров среди лошадей чистой породы на приз памяти второго президента Сергея Багапш с призовым фондом 250 тысяч рублей:
первым стал скакун по кличке Тапаз под седлом жокея Юрия Кулинича,
второе место занял скакун по кличке Соврай Милора Шулумба, жокей - Джубей Автдзба,
третье место занял скакун по кличке Наваро под седлом жокея Батала Ахсалба.
В состязаниях по конному футболу на приз администрации Гагрского района и метанию дротиков на приз памяти погибших в Отечественной войне за победу боролись команды из Гагры и села Куланырхуа Гудаутского района. Победила команда из Куланырхуа. Призовой фонд состязаний - 100 000 рублей.