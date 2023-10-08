https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/konno-sportivnye-sostyazaniya-proshli-na-bzybskom-ippodrome-1048520871.html

Конно-спортивные состязания прошли на Бзыбском ипподроме

Конно-спортивные состязания прошли на Бзыбском ипподроме

Наездники соревновались в семи скачках на разные дистанции, метании дротиков и конном футболе. 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T17:10+0300

2023-10-08T17:10+0300

2023-10-08T17:46+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. "Кубок Президента Республики Абхазия" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме 8 октября. В скачке на 1000 метров среди двухлетних лошадей чистокровной породы на приз памяти мастера спорта СССР Юрия Барателия первой стала лошадь по кличке Принцесса с жокеем Михаилом Симанкиным, вторым стал скакун по кличке Виторган и жокей Тимур Чхабелия, третьим стал скакун по кличке Терс под седлом жокея Юрия Озган. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. В скачке на 1200 метров среди двухгодичных лошадей чистой породы на приз посла России в Абхазии Михаила Шургалина и с призовым фондом в 150 тысяч рублей:В скачке на 1600 метров среди лошадей чистой породы, рожденных в Абхазии на приз, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии первое место заняла лошадь по кличке Аврора и жокей Дмитрий Кардия, второе место заняла лошадь Виктория-Голд под седлом жокея Джубея Авидзба, третье место занял скакун по кличке Натан под седлом жокея Тимура Чхабелия. Призовой фонд - 150 тысяч рублей. В скачке на 1600 метров среди лошадей чистой породы трех лет и старше на приз добровольцев Отечественной войны народа Абхазии с призовым фондом 200 тысяч рублей:В скачке на дистанцию 2000 метров среди лошадей чистой породы, рожденных в Абхазии на приз памяти первого президента Владислава Ардзинба с призовым фондом 250 тысяч рублей:Победителем скачки на дистанции 2400 метров на Кубок Президента Республики Абхазия Аслана Бжания стала лошадь по кличке Радеда под седлом жокея Алима Батуева. Второе место занял скакун по кличке Максималист под седлом жокея Юрия Кулинича, третье место занял скакун по кличке Изысканный путь под седлом жокея Анастасии Липень. Призовой фонд скачки составлял один миллион рублей. В скачке на 3200 метров среди лошадей чистой породы на приз памяти второго президента Сергея Багапш с призовым фондом 250 тысяч рублей: В состязаниях по конному футболу на приз администрации Гагрского района и метанию дротиков на приз памяти погибших в Отечественной войне за победу боролись команды из Гагры и села Куланырхуа Гудаутского района. Победила команда из Куланырхуа. Призовой фонд состязаний - 100 000 рублей.

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