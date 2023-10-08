https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/plesen-drozhzhi-i-lesnye-griby-chto-u-nikh-obschego-s-chelovekom-1048461322.html

Плесень, дрожжи и лесные грибы: что у них общего с человеком

Плесень, дрожжи и лесные грибы: что у них общего с человеком

Как работает грибной "интернет", и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов? 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T11:40+0300

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Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком? Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?

Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным?Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям, рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".Слушайте подкасты РИА Новости.

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