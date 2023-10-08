https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/plesen-drozhzhi-i-lesnye-griby-chto-u-nikh-obschego-s-chelovekom-1048461322.html
Плесень, дрожжи и лесные грибы: что у них общего с человеком
Плесень, дрожжи и лесные грибы: что у них общего с человеком
Как работает грибной "интернет", и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов? 08.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-08T11:40+0300
2023-10-08T11:40+0300
2023-10-08T11:40+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048460571_0:47:1281:767_1920x0_80_0_0_2dde2871dff82d890d26ffd1c3ee660d.jpg
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Плесень, дрожжи и лесные грибы. Что у них общего с человеком?
Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным?Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям, рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский.О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты".Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048460571_98:0:1182:813_1920x0_80_0_0_aaad717085c9412c58091fd9f879930d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Плесень, дрожжи и лесные грибы: что у них общего с человеком
Как работает грибной "интернет", и что общего у плесени, дрожжей и привычных нам лесных грибов?
Эволюция Земли неразрывно связана с грибами. Их можно встретить на деревьях, под водой, и даже у вас дома. Могла бы известная нам жизнь сформироваться без грибов? Почему их нельзя отнести ни к растениям, ни к животным?
Что такое грибы, и почему они не относятся ни к животным, ни к растениям, рассказал старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ
, кандидат биологических наук Владимир Гмошинский
.
О том, как дрожжи используют для добычи золота и очистки воды от токсичных элементов, мы рассказывали в эпизоде "Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты
".