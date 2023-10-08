https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-iz-za-smerchey-1048517488.html

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за смерчей

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за смерчей

Экстренные и коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим из-за ожидающихся смерчей. 08.10.2023, Sputnik Абхазия

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смерч

сочи

краснодарский край

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю."На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"(Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.), 8 и 9 октября 2023 года на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Отмечается, что в крае (включительно Сочи) также усилится ветер.

сочи

краснодарский край

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смерч, сочи, краснодарский край