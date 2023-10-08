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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за смерчей
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за смерчей
Экстренные и коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим из-за ожидающихся смерчей. 08.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-08T12:35+0300
2023-10-08T12:35+0300
2023-10-08T13:03+0300
смерч
сочи
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю."На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"(Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.), 8 и 9 октября 2023 года на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Отмечается, что в крае (включительно Сочи) также усилится ветер.
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смерч, сочи, краснодарский край
смерч, сочи, краснодарский край
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за смерчей
12:35 08.10.2023 (обновлено: 13:03 08.10.2023)
Экстренные и коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим из-за ожидающихся смерчей.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Смерчи в акватории Сочи и усиление ветра прогнозируются до понедельника, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ"(Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.), 8 и 9 октября 2023 года на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в крае (включительно Сочи) также усилится ветер.