https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/v-kongresse-ssha-zayavili-chto-kiev-mog-vooruzhit-khamas-dlya-udara-po-izrailyu-1048523920.html

В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю

В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в... 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T20:57+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

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сша, украина, израиль, политика, палестина