https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/v-kongresse-ssha-zayavili-chto-kiev-mog-vooruzhit-khamas-dlya-udara-po-izrailyu-1048523920.html
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в... 08.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-08T20:57+0300
2023-10-08T20:57+0300
2023-10-08T20:57+0300
сша
украина
израиль
политика
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102125/88/1021258898_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_b46f389c2ae6fe242930b41378b234f4.jpg
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
сша
украина
израиль
палестина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102125/88/1021258898_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_750073f23877f8d2caab270776587bae.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, украина, израиль, политика, палестина
сша, украина, израиль, политика, палестина
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik.
Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter
конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — считает политик.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.