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Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого
Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого
80 лет прошло со дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после... 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T18:08+0300
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Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого
Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого
80 лет прошло со дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. Историк Игорь Басов в эфире радио Sputnik рассказал о значении этого события.9 октября 1943 года освобождением Таманского полуострова завершилась Битва за Кавказ.Германия рассчитывала за пару месяцев взять Кавказ, дойти до Баку, а затем прорываться к Ирану и Индии. Основные цели немцев – перерезать "персидский коридор" ленд-лиза и решить вопрос нехватки топлива.Интервью с историком слушайте в аудиофайле.
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подкасты, великая отечественная война, кавказ, аудио
подкасты, великая отечественная война, кавказ, аудио

Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого

18:08 09.10.2023
Радио
Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого
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80 лет прошло со дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. Историк Игорь Басов в эфире радио Sputnik рассказал о значении этого события.
9 октября 1943 года освобождением Таманского полуострова завершилась Битва за Кавказ.
Германия рассчитывала за пару месяцев взять Кавказ, дойти до Баку, а затем прорываться к Ирану и Индии. Основные цели немцев – перерезать "персидский коридор" ленд-лиза и решить вопрос нехватки топлива.
Интервью с историком слушайте в аудиофайле.
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