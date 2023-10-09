https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/istorik-o-bitve-za-kavkaz-geroicheskaya-stranitsa-sovetskogo-proshlogo---1048535219.html

Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого

Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого

80 лет прошло со дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T18:08+0300

2023-10-09T18:08+0300

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Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого Историк о битве за Кавказ: героическая страница советского прошлого

80 лет прошло со дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Сражение стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. Историк Игорь Басов в эфире радио Sputnik рассказал о значении этого события.9 октября 1943 года освобождением Таманского полуострова завершилась Битва за Кавказ.Германия рассчитывала за пару месяцев взять Кавказ, дойти до Баку, а затем прорываться к Ирану и Индии. Основные цели немцев – перерезать "персидский коридор" ленд-лиза и решить вопрос нехватки топлива.Интервью с историком слушайте в аудиофайле.

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