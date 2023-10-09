https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/moe-delo-iorka-o-tonkostyakh-raboty-stolyara--1048437329.html
Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра
Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра
Столяр-краснодеревщик Алексей Иорка в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия рассказал о тонкостях ремесла. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T10:04+0300
2023-10-09T10:04+0300
2023-10-09T10:46+0300
радио
подкасты
мое дело
абхазия
профессии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048437422_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_903157880b573ceb8efd7c9351a3a960.jpg
Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра
Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра
"Я даже не представлял, что это может когда-либо понравиться… Если есть терпение и ты готов какое-то время учиться и ждать, пока сможешь зарабатывать хорошие деньги", - рассказал Иорка. Алексей – выпускник профтехучилища Донецк, который переехал в Абхазию в 2014 году. Он рассказал о том, как именно он попал в Абхазию и что нового привнес в работу местного ДОЗ. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048437422_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_38ad2c878ebcf1c2dedcda026221632c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, мое дело, абхазия, профессии, аудио
подкасты, мое дело, абхазия, профессии, аудио
Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра
10:04 09.10.2023 (обновлено: 10:46 09.10.2023)
Столяр-краснодеревщик Алексей Иорка в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия рассказал о тонкостях ремесла.
"Я даже не представлял, что это может когда-либо понравиться… Если есть терпение и ты готов какое-то время учиться и ждать, пока сможешь зарабатывать хорошие деньги", - рассказал Иорка.
Алексей – выпускник профтехучилища Донецк, который переехал в Абхазию в 2014 году. Он рассказал о том, как именно он попал в Абхазию и что нового привнес в работу местного ДОЗ.