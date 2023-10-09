https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/moe-delo-iorka-o-tonkostyakh-raboty-stolyara--1048437329.html

Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра

Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра

Столяр-краснодеревщик Алексей Иорка в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия рассказал о тонкостях ремесла. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

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Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра Мое дело: Иорка о тонкостях работы столяра

"Я даже не представлял, что это может когда-либо понравиться… Если есть терпение и ты готов какое-то время учиться и ждать, пока сможешь зарабатывать хорошие деньги", - рассказал Иорка. Алексей – выпускник профтехучилища Донецк, который переехал в Абхазию в 2014 году. Он рассказал о том, как именно он попал в Абхазию и что нового привнес в работу местного ДОЗ. Слушайте подкаст.

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