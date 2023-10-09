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Перевернувшийся большегруз перекрыл трассу в районе Верхней Эшеры
Перевернувшийся большегруз перекрыл трассу в районе Верхней Эшеры
В результате ЧП никто не пострадал, организовано движение транспорта через Нижнюю Эшеру. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T18:21+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Большегрузный автомобиль с краном перевернулся на центральной трассе в районе Верхней Эшеры. Об этом Sputnik рассказал заместитель начальника ГАИ Абхазии Астамур Тания.Перевернувшийся автомобиль перекрыл дорогу, сотрудники ГАИ организовали движение транспорта через Нижнюю Эшеру. На месте ЧП пробок нет. В данный момент идет работа по эвакуации перевернувшегося автомобиля с места ДТП и возобновлению транспортного движения, добавил Тания.
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абхазия, новости, мвд абхазии, гаи
Перевернувшийся большегруз перекрыл трассу в районе Верхней Эшеры
В результате ЧП никто не пострадал, организовано движение транспорта через Нижнюю Эшеру.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Большегрузный автомобиль с краном перевернулся на центральной трассе в районе Верхней Эшеры. Об этом Sputnik рассказал заместитель начальника ГАИ Абхазии Астамур Тания.
Причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.
Перевернувшийся автомобиль перекрыл дорогу, сотрудники ГАИ организовали движение транспорта через Нижнюю Эшеру. На месте ЧП пробок нет.
В данный момент идет работа по эвакуации перевернувшегося автомобиля с места ДТП и возобновлению транспортного движения, добавил Тания.