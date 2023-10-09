https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/perevernuvshiysya-bolshegruz-perekryl-trassu-v-rayone-verkhney-eshery-1048537092.html

Перевернувшийся большегруз перекрыл трассу в районе Верхней Эшеры

Перевернувшийся большегруз перекрыл трассу в районе Верхней Эшеры

В результате ЧП никто не пострадал, организовано движение транспорта через Нижнюю Эшеру. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T18:21+0300

2023-10-09T18:21+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Большегрузный автомобиль с краном перевернулся на центральной трассе в районе Верхней Эшеры. Об этом Sputnik рассказал заместитель начальника ГАИ Абхазии Астамур Тания.Перевернувшийся автомобиль перекрыл дорогу, сотрудники ГАИ организовали движение транспорта через Нижнюю Эшеру. На месте ЧП пробок нет. В данный момент идет работа по эвакуации перевернувшегося автомобиля с места ДТП и возобновлению транспортного движения, добавил Тания.

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