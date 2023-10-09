https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/pervenstvo-sredi-silovykh-struktur-pamyati-eduarda-nersesyana-proshlo-v-abkhazii-1048535393.html

Первенство среди силовых структур памяти Эдуарда Нерсесяна прошло в Абхазии

Первенство среди силовых структур памяти Эдуарда Нерсесяна прошло в Абхазии

Соревнования проводятся в Абхазии с 2015 года в целях повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников силовых структур и выявления наиболее... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T17:20+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В Абхазии прошло очередное первенство среди силовых структур, дислоцированных в Абхазии, посвященное памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсесяна. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.Выполнение упражнений начиналось с высадки из автомобиля и дальнейшего прохождения препятствий. Переходящий кубок остался у команды-победительницы – Центра спецназначения СГБ. Также призовое место заняла команда СОБР МВД Абхазии.

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