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Первенство среди силовых структур памяти Эдуарда Нерсесяна прошло в Абхазии
Первенство среди силовых структур памяти Эдуарда Нерсесяна прошло в Абхазии
Соревнования проводятся в Абхазии с 2015 года в целях повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников силовых структур и выявления наиболее... 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T17:20+0300
2023-10-09T17:20+0300
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В Абхазии прошло очередное первенство среди силовых структур, дислоцированных в Абхазии, посвященное памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсесяна. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.Выполнение упражнений начиналось с высадки из автомобиля и дальнейшего прохождения препятствий. Переходящий кубок остался у команды-победительницы – Центра спецназначения СГБ. Также призовое место заняла команда СОБР МВД Абхазии.
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абхазия, мвд абхазии, новости
Первенство среди силовых структур памяти Эдуарда Нерсесяна прошло в Абхазии
17:20 09.10.2023 (обновлено: 17:26 09.10.2023)
Соревнования проводятся в Абхазии с 2015 года в целях повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников силовых структур и выявления наиболее подготовленных из них.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik.
В Абхазии прошло очередное первенство среди силовых структур, дислоцированных в Абхазии, посвященное памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсесяна. Об этом сообщает
пресс-служба СГБ.
В них принимало участие десять команд от шести ведомств: Министерства обороны, МВД, СГБ, Государственного таможенного комитета, Миграционной службы и Государственной службы охраны.
Выполнение упражнений начиналось с высадки из автомобиля и дальнейшего прохождения препятствий.
Переходящий кубок остался у команды-победительницы – Центра спецназначения СГБ. Также призовое место заняла команда СОБР МВД Абхазии.