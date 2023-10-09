https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/videomost-moskva-sukhum-tskhinval-k-15-letiyu-zhenevskikh-diskussiy-pryamaya-translyatsiya-1048531226.html

Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал к 15-летию Женевских дискуссий. Трансляция завершена

Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал к 15-летию Женевских дискуссий. Трансляция завершена

Темой обсуждения во время видеомоста станут Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые были запущены 15 лет назад в соответствии... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T13:32+0300

2023-10-09T13:32+0300

2023-10-09T14:34+0300

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Эксперты обсудят результаты, достигнутые за это время, уникальность Женевских дискуссий как площадки для встречи сторон конфликта, и смогут ли дискуссии стать инструментом для решения гуманитарных вопросов и вопросов безопасности.Участники в Москве:Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам;Участники в Сухуме:Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Абхазии;Вячеслав Чирикба – директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Абхазии;Участники в Цхинвале:Константин Кочиев – государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях.

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