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Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал к 15-летию Женевских дискуссий. Трансляция завершена
Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал к 15-летию Женевских дискуссий. Трансляция завершена
Темой обсуждения во время видеомоста станут Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые были запущены 15 лет назад в соответствии... 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T13:32+0300
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Эксперты обсудят результаты, достигнутые за это время, уникальность Женевских дискуссий как площадки для встречи сторон конфликта, и смогут ли дискуссии стать инструментом для решения гуманитарных вопросов и вопросов безопасности.Участники в Москве:Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам;Участники в Сухуме:Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Абхазии;Вячеслав Чирикба – директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Абхазии;Участники в Цхинвале:Константин Кочиев – государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях.
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Видеомост Москва-Сухум-Цхинвал к 15-летию Женевских дискуссий. Трансляция завершена
13:32 09.10.2023 (обновлено: 14:34 09.10.2023)
Темой обсуждения во время видеомоста станут Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые были запущены 15 лет назад в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози.
Эксперты обсудят результаты, достигнутые за это время, уникальность Женевских дискуссий как площадки для встречи сторон конфликта, и смогут ли дискуссии стать инструментом для решения гуманитарных вопросов и вопросов безопасности.
Владимир Джабаров – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам;
Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Абхазии;
Вячеслав Чирикба – директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Абхазии;
Константин Кочиев – государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях.