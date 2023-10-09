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Выборы в Галское районное собрание по округу №3 пройдут 19 ноября
Выборы в Галское районное собрание по округу №3 пройдут 19 ноября
Решение было единогласно принято членами Галской избирательной комиссии в понедельник, 9 октября. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T18:06+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Повторные выборы в Галское районное собрание по кругу № 3 состоятся в воскресенье, 19 ноября, сообщает "ГалМедиа".Выборы пройдут в связи с кончиной действующего депутата Алика Бигвава.Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты по округу №3 должны быть проведены с 30 октября по 8 ноября 2023 года.
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абхазия, новости, галский район, выборы
Выборы в Галское районное собрание по округу №3 пройдут 19 ноября
Решение было единогласно принято членами Галской избирательной комиссии в понедельник, 9 октября.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Повторные выборы в Галское районное собрание по кругу № 3 состоятся в воскресенье, 19 ноября, сообщает "ГалМедиа".
Выборы пройдут в связи с кончиной действующего депутата Алика Бигвава.
Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты по округу №3 должны быть проведены с 30 октября по 8 ноября 2023 года.