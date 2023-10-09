https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/vzaimnyy-interes-pipiya-ob-integratsii-abkhazii-v-ekonomike--1048485535.html

Взаимный интерес: Пипия об интеграции Абхазии в экономике

Взаимный интерес: Пипия об интеграции Абхазии в экономике

Своим мнением о том, насколько участие в Союзном государстве поможет Абхазии развиваться в сфере экономики, в эфире радио Sputnik рассказал президент фонда... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T15:35+0300

2023-10-09T15:35+0300

2023-10-09T15:35+0300

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Взаимный интерес: Пипия об интеграции Абхазии в экономике Взаимный интерес: Пипия об интеграции Абхазии в экономике

Своим мнением о том, насколько участие в Союзном государстве поможет Абхазии развиваться в сфере экономики, в эфире радио Sputnik рассказал президент фонда международного делового сотрудничества, а также спецпредставителя Абхазии по евразийской интеграции Вахтанга Пипия.Участие Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве отвечает внешнеполитическим целям республики, заявил президент Аслан Бжания в интервью "Известиям".Согласно договору от 24 ноября 2014 года, Россия будет содействовать участию Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.Интеграция неизбежна, в первую очередь экономическая, для того чтобы страна развивалась быстрыми темпами, сказал Пипия в беседе на радио. Мы видим экономическую интеграцию с Беларусью и Россией, подчеркнул он."Чтоб развивать нашу экономику быстрыми темпами, мы должны иметь возможность привлечения инвестиционных проектов, в которых мы заинтересованы – это туристический бизнес, сельское хозяйство, но вместе с тем нам необходимо развиваться в промышленном производстве. В таких индустриальных центрах, как Ткуарчал мы должны развивать и промышленность параллельно с курортной сферой. Есть товары и продукты питания, в которых мы заинтересованы, особенно в летне-курортный период. В большом объеме сюда приходится завозить и мясомолочную и овощную продукцию. Объемов инвестиций в сельское хозяйство далеко не достаточно, нам надо развиваться в формате содружества", – сказал Пипия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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