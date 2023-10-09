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Житель села Баслата задержан по подозрению в ввозе наркотиков в Абхазию
Житель села Баслата задержан по подозрению в ввозе наркотиков в Абхазию
В салоне автомобиля задержанного обнаружили метадон и гашиш, который был куплен на территории России. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T19:07+0300
2023-10-09T19:07+0300
2023-10-09T19:07+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Житель села Баслата Сухумского района Руслан Джаноян был задержан по подозрению в приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта, а также их ввозе в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне под пассажирским креслом два медицинских шприца, заполненных метадоном, сверток с аналогичным наркотическим веществом, а также денежную купюру номиналом в 10 рублей - в нее был завернут кусочек гашиша. По словам Джанояна, гашиш он приобрел в Адлере. В отношении Руслана Джанояна возбуждено уголовное дело. По решению суда Гагрского района он был заключен под стражу.
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абхазия, новости, наркотики
Житель села Баслата задержан по подозрению в ввозе наркотиков в Абхазию
В салоне автомобиля задержанного обнаружили метадон и гашиш, который был куплен на территории России.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Житель села Баслата Сухумского района Руслан Джаноян был задержан по подозрению в приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта, а также их ввозе в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
"Газель", за рулем которой был 40-летний Джаноян, была остановлена после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу".
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне под пассажирским креслом два медицинских шприца, заполненных метадоном, сверток с аналогичным наркотическим веществом, а также денежную купюру номиналом в 10 рублей - в нее был завернут кусочек гашиша.
По словам Джанояна, гашиш он приобрел в Адлере.
В отношении Руслана Джанояна возбуждено уголовное дело. По решению суда Гагрского района он был заключен под стражу.