https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/politolog-o-priznanii-budanova-v-atakakh-na-zaporozhskuyu-aes-larchik-otkryvaetsya--1048543813.html

Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается

Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы ГУР Буданова о том, что... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T14:10+0300

2023-10-10T14:10+0300

2023-10-10T14:28+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

украина

россия

спецоперация

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0a/1048544040_0:0:826:466_1920x0_80_0_0_7867dfb82a12d1b4eb6c2c3fac6a6e07.jpg

Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается

Главное управление разведки Украины призналось в попытках атаковать ЗАЭС. Издание "Эспрессо" опубликовало утверждения главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он сознался в безуспешных атаках и попытке захвата атомной электростанции. В российском МИДе отреагировали на заявления Буданова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала откровенные признания главы ГУР "холодным душем для ООН". По ее словам, Россия неоднократно предупреждала, что Киев использует ЗАЭС в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев. Как отметил Дмитрий Перлин, прямое заявление о попытках украинских спецслужб провести военные спецоперации в отношении ядерного объекта, вызывает вопросы. "Почему откровенность? Ведь Украина всячески отнекивалась, пыталась всегда сообщить, что это все разговоры, сказки, неправда. Как представители коллективного Запада отреагируют на это? Ведь они игнорировали позицию России, которая неоднократно говорила, что Украина угрожает Запорожской АЭС, пытается захватить ее... Возможно, существует проблема с Будановым, и его откровения – это ларчик открывается", – сказал Перлин. Слушайте подкаст.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, спецоперация, запорожская аэс, аудио