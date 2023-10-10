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Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается
Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается
Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы ГУР Буданова о том, что... 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T14:10+0300
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Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается
Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается
Главное управление разведки Украины призналось в попытках атаковать ЗАЭС. Издание "Эспрессо" опубликовало утверждения главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он сознался в безуспешных атаках и попытке захвата атомной электростанции. В российском МИДе отреагировали на заявления Буданова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала откровенные признания главы ГУР "холодным душем для ООН". По ее словам, Россия неоднократно предупреждала, что Киев использует ЗАЭС в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев. Как отметил Дмитрий Перлин, прямое заявление о попытках украинских спецслужб провести военные спецоперации в отношении ядерного объекта, вызывает вопросы. "Почему откровенность? Ведь Украина всячески отнекивалась, пыталась всегда сообщить, что это все разговоры, сказки, неправда. Как представители коллективного Запада отреагируют на это? Ведь они игнорировали позицию России, которая неоднократно говорила, что Украина угрожает Запорожской АЭС, пытается захватить ее... Возможно, существует проблема с Будановым, и его откровения – это ларчик открывается", – сказал Перлин. Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, спецоперация, запорожская аэс, аудио

Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается

14:10 10.10.2023 (обновлено: 14:28 10.10.2023)
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Политолог о признании Буданова в атаках на Запорожскую АЭС: ларчик открывается
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Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы ГУР Буданова о том, что ВСУ трижды пробовали атаковать Запорожскую АЭС.
Главное управление разведки Украины призналось в попытках атаковать ЗАЭС. Издание "Эспрессо" опубликовало утверждения главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он сознался в безуспешных атаках и попытке захвата атомной электростанции. В российском МИДе отреагировали на заявления Буданова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала откровенные признания главы ГУР "холодным душем для ООН". По ее словам, Россия неоднократно предупреждала, что Киев использует ЗАЭС в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев.
Как отметил Дмитрий Перлин, прямое заявление о попытках украинских спецслужб провести военные спецоперации в отношении ядерного объекта, вызывает вопросы.
"Почему откровенность? Ведь Украина всячески отнекивалась, пыталась всегда сообщить, что это все разговоры, сказки, неправда. Как представители коллективного Запада отреагируют на это? Ведь они игнорировали позицию России, которая неоднократно говорила, что Украина угрожает Запорожской АЭС, пытается захватить ее... Возможно, существует проблема с Будановым, и его откровения – это ларчик открывается", – сказал Перлин.
Слушайте подкаст.
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