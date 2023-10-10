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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T20:04+0300
2023-10-10T20:04+0300
2023-10-10T20:04+0300
абхазия
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В среду, 11 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня временами будет идти дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град. В горах – снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В среду, 11 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня временами будет идти дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град. В горах – снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.