https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-11-oktyabrya-1048546822.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В среду, 11 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня временами будет идти дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град. В горах – снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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