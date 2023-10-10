https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/takie-obstoyatelstva-kishmariya-o-razvitii-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-apra-1048449925.html

Такие обстоятельства: Кишмария о развитии национальной платежной системы АПРА

Такие обстоятельства: Кишмария о развитии национальной платежной системы АПРА

Исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации АПРА в эфире радио Sputnik рассказал об итогах деятельности за девять месяцев 2023 года и... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Кишмария о развитии национальной платежной системы АПРА Такие обстоятельства: Кишмария о развитии национальной платежной системы АПРА

Национальная платежная система АПРА была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры. Исполнительный директор национальной платежной системы АПРА Инал Кишмария рассказал о том, насколько активно используются карты АПРА в этом году. По его словам, платежная система развивается – статистика ползет вверх как в расчетах картами МИР, так и картами АПРА. Кроме того, предприниматели активно внедряют ПОС-терминалы на своих объектах. Также ведется работа по внедрению новых услуг, совсем скоро пользователям карт АПРА станет доступна услуга бесконтактного платежа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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