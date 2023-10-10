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Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос
Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос
О том, какие факторы влияют на формирование туристического спроса, как эффективно продвигать турпродукт, в программе "Турбаза" рассказали руководитель турфирмы... 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T15:18+0300
2023-10-10T15:18+0300
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Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос
Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос
Что первично, туристический спрос или активное продвижение туристического продукта? Из чего складывается туристический спрос и можно ли повлиять на его формирование? Обо всем подробнее слушайте в подкасте.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос
15:18 10.10.2023 (обновлено: 15:33 10.10.2023)
О том, какие факторы влияют на формирование туристического спроса, как эффективно продвигать турпродукт, в программе "Турбаза" рассказали руководитель турфирмы Руслана Гергедава и директор компании-туроператора абхазского направления Мардасоу Чачхалиа.
Что первично, туристический спрос или активное продвижение туристического продукта?
Из чего складывается туристический спрос и можно ли повлиять на его формирование?
Обо всем подробнее слушайте в подкасте
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