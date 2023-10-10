https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/turbaza-gergedava-i-chachkhaliya-o-faktorakh-vliyayuschikh-na-turisticheskiy-spros-1048547683.html

Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос

Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос

О том, какие факторы влияют на формирование туристического спроса, как эффективно продвигать турпродукт, в программе "Турбаза" рассказали руководитель турфирмы... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T15:18+0300

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Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос Турбаза: Гергедава и Чачхалия о факторах, влияющих на туристический спрос

Что первично, туристический спрос или активное продвижение туристического продукта? Из чего складывается туристический спрос и можно ли повлиять на его формирование? Обо всем подробнее слушайте в подкасте.

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