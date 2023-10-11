https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/abkhazskoy-armii-ispolnilsya-31-god-1048557311.html
Абхазской армии исполнился 31 год
Абхазской армии исполнился 31 год
11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T12:00+0300
2023-10-11T12:00+0300
2023-10-11T12:05+0300
в абхазии
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министерство обороны абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения Абхазской армии.Историк Валико Пачулия в "Книге вечной памяти" (1997 год) пишет, что на пятый день Отечественной войны народа Абхазии, 18 августа 1992 года, Президиум Верховного Совета Абхазии издал указ о создании Государственного комитета обороны Абхазии под председательством Владислава Ардзинба.2 октября 1992 года абхазские воинские формирования совместно с добровольческими отрядами освободили город Гагра, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии."В целях создания боеспособной регулярной армии 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал указ №8 о создании Министерства обороны и Генерального штаба Республики Абхазия. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, который стал командующим Вооруженными силами после подписания Московского соглашения, а начальником Генерального штаба ВС был назначен Султан Сосналиев", – пишет ученый.Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба."В ходе войны в структуре Минобороны был создан институт по работе с личным составом, который затем был преобразован в институт комиссаров. Главным комиссаром Вооруженных сил Абхазии был назначен полковник Сергей Шамба", –говорится в издании.8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба главнокомандующим Вооруженными силами страны.
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армия, абхазия, овна, министерство обороны абхазии
армия, абхазия, овна, министерство обороны абхазии
Абхазской армии исполнился 31 год
12:00 11.10.2023 (обновлено: 12:05 11.10.2023)
11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения Абхазской армии.
Историк Валико Пачулия в "Книге вечной памяти" (1997 год) пишет, что на пятый день Отечественной войны народа Абхазии, 18 августа 1992 года, Президиум Верховного Совета Абхазии издал указ о создании Государственного комитета обороны Абхазии под председательством Владислава Ардзинба.
"В руках ГКО сосредотачивалась вся полнота власти по обороне республики. Командующим Вооруженными силами Абхазии был назначен полковник Виктор Какалия, а начальником штаба полковник Султан Сосналиев, который прибыл 15 августа 1992 года в Абхазию добровольцем из Кабардино-Балкарии. Приказом ГКО командиром Гумистинского оборонительного рубежа назначается майор Мушни Хварцкия, полковник Сергей Дбар командируется на Бзыбский оборонительный рубеж", – отмечает ученый.
2 октября 1992 года абхазские воинские формирования совместно с добровольческими отрядами освободили город Гагра, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии.
"В целях создания боеспособной регулярной армии 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал указ №8 о создании Министерства обороны и Генерального штаба Республики Абхазия. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, который стал командующим Вооруженными силами после подписания Московского соглашения, а начальником Генерального штаба ВС был назначен Султан Сосналиев", – пишет ученый.
Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба.
"В ходе войны в структуре Минобороны был создан институт по работе с личным составом, который затем был преобразован в институт комиссаров. Главным комиссаром Вооруженных сил Абхазии был назначен полковник Сергей Шамба", –говорится в издании.
8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба главнокомандующим Вооруженными силами страны.