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Абхазской армии исполнился 31 год

Абхазской армии исполнился 31 год

11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения Абхазской армии.Историк Валико Пачулия в "Книге вечной памяти" (1997 год) пишет, что на пятый день Отечественной войны народа Абхазии, 18 августа 1992 года, Президиум Верховного Совета Абхазии издал указ о создании Государственного комитета обороны Абхазии под председательством Владислава Ардзинба.2 октября 1992 года абхазские воинские формирования совместно с добровольческими отрядами освободили город Гагра, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии."В целях создания боеспособной регулярной армии 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал указ №8 о создании Министерства обороны и Генерального штаба Республики Абхазия. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, который стал командующим Вооруженными силами после подписания Московского соглашения, а начальником Генерального штаба ВС был назначен Султан Сосналиев", – пишет ученый.Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба."В ходе войны в структуре Минобороны был создан институт по работе с личным составом, который затем был преобразован в институт комиссаров. Главным комиссаром Вооруженных сил Абхазии был назначен полковник Сергей Шамба", –говорится в издании.8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба главнокомандующим Вооруженными силами страны.

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