https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/boyan-ob-urozhae-tsitrusovykh-v-gulrypshe-malo-no-kalibr-khoroshiy---1048543676.html
Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший
Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший
Агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Гулрыпшского района Вартан Боян в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое количество цитрусовых... 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T09:35+0300
2023-10-11T09:35+0300
2023-10-11T09:35+0300
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Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший
Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший
Скоро в Абхазии начнется сбор урожая цитрусовых. Массовый сбор приходится на ноябрь. Гулрыпшский район – один из главных цитрусовых центров страны. По словам главного агронома района объем урожая в этом году ожидается небольшой. Специалисты прогнозируют до пяти тысяч тонн."Год неурожайный. Деревья отдыхают. В том году было собрано чуть более девяти тысяч тонн, а в этом будет до пяти тысяч тонн. Качество лучше, потому что на деревьях мало плодов. Мандарины плотные, красивые. Погодные условия оптимальные для созревания цитрусовых. Уже начался сбор раннего сорта мандаринов, через дней 20 начнется сбор уже массовый", – сказал Боян.Специалист прогнозирует рост цен на мандарины, так как урожая в этом году мало, а качество хорошее. Боян также рассказал, почему считает выращивание мандаринов рентабельным делом и как в районе реализуют цитрусовые.Интервью с историком слушайте в аудиофайле.
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подкасты, цитрусовые, абхазия, мандарины, гулрыпшский район, аудио
подкасты, цитрусовые, абхазия, мандарины, гулрыпшский район, аудио
Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший
Агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Гулрыпшского района Вартан Боян в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое количество цитрусовых планируют собрать в этом году в районе и какие планы по реализации продукции.
Скоро в Абхазии начнется сбор урожая цитрусовых. Массовый сбор приходится на ноябрь. Гулрыпшский район – один из главных цитрусовых центров страны. По словам главного агронома района объем урожая в этом году ожидается небольшой. Специалисты прогнозируют до пяти тысяч тонн.
"Год неурожайный. Деревья отдыхают. В том году было собрано чуть более девяти тысяч тонн, а в этом будет до пяти тысяч тонн. Качество лучше, потому что на деревьях мало плодов. Мандарины плотные, красивые. Погодные условия оптимальные для созревания цитрусовых. Уже начался сбор раннего сорта мандаринов, через дней 20 начнется сбор уже массовый", – сказал Боян.
Специалист прогнозирует рост цен на мандарины, так как урожая в этом году мало, а качество хорошее. Боян также рассказал, почему считает выращивание мандаринов рентабельным делом и как в районе реализуют цитрусовые.
Интервью с историком слушайте в аудиофайле.