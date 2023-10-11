https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/boyan-ob-urozhae-tsitrusovykh-v-gulrypshe-malo-no-kalibr-khoroshiy---1048543676.html

Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший

Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший

Агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Гулрыпшского района Вартан Боян в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое количество цитрусовых... 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T09:35+0300

2023-10-11T09:35+0300

2023-10-11T09:35+0300

радио

подкасты

цитрусовые

абхазия

мандарины

гулрыпшский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0a/1048545611_0:294:591:626_1920x0_80_0_0_37ed4e73bc0293ce16a130cd6af4910e.jpg

Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший Боян об урожае цитрусовых в Гулрыпше: мало, но калибр хороший

Скоро в Абхазии начнется сбор урожая цитрусовых. Массовый сбор приходится на ноябрь. Гулрыпшский район – один из главных цитрусовых центров страны. По словам главного агронома района объем урожая в этом году ожидается небольшой. Специалисты прогнозируют до пяти тысяч тонн."Год неурожайный. Деревья отдыхают. В том году было собрано чуть более девяти тысяч тонн, а в этом будет до пяти тысяч тонн. Качество лучше, потому что на деревьях мало плодов. Мандарины плотные, красивые. Погодные условия оптимальные для созревания цитрусовых. Уже начался сбор раннего сорта мандаринов, через дней 20 начнется сбор уже массовый", – сказал Боян.Специалист прогнозирует рост цен на мандарины, так как урожая в этом году мало, а качество хорошее. Боян также рассказал, почему считает выращивание мандаринов рентабельным делом и как в районе реализуют цитрусовые.Интервью с историком слушайте в аудиофайле.

абхазия

гулрыпшский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, цитрусовые, абхазия, мандарины, гулрыпшский район, аудио