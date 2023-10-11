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Бжания: Абхазия планирует запустить прямое авиасообщение с Уфой после открытия аэропорта
Бжания: Абхазия планирует запустить прямое авиасообщение с Уфой после открытия аэропорта
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с официальным визитом в Республике Башкортостан. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T15:20+0300
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Абхазия планирует запустить прямое авиасообщение Сухум-Уфа сразу после открытия Сухумского аэропорта, написало агентство "Башкинформ" со ссылкой на президента республики Аслана Бжания. Аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года, рассказал ранее секретарь Совбеза Сергей Шамба.
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сухумский аэропорт, абхазия, уфа, башкортостан
Бжания: Абхазия планирует запустить прямое авиасообщение с Уфой после открытия аэропорта
15:20 11.10.2023 (обновлено: 16:20 11.10.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с официальным визитом в Республике Башкортостан.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Абхазия планирует запустить прямое авиасообщение Сухум-Уфа сразу после открытия Сухумского аэропорта, написало агентство "Башкинформ" со ссылкой на президента республики Аслана Бжания.
"Я в этом уверен, и мы заинтересованы в скорейшем открытии нашего аэропорта. Надеюсь, сразу после его открытия появятся и авиарейсы, которые соединят прямым сообщением Уфу и Сухум", – сказал Аслан Бжания.
Аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года, рассказал ранее секретарь Совбеза Сергей Шамба.