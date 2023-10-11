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Бжания принял участие в праздновании Дня Республики Башкортостан

Бжания принял участие в праздновании Дня Республики Башкортостан

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан в Уфе. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан в Уфе.Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятникам башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву. Бжания принял участие в закладке камня в основание будущей колоннады в Уфе, такой же, как на набережной Махаджиров в Сухуме.Он напомнил, что в 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие воины проходили лечение в больницах и госпиталях Абхазии, а в 90-е годы уже башкиры помогали абхазам, оказывали гуманитарную помощь.Бжания подчеркнул, что две республики сделали еще один шаг, чтобы стать ближе.Объект планируют открыть в 2024 году, к 30-й годовщине сотрудничества двух республик. Колоннада будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов.

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