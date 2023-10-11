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Бжания принял участие в праздновании Дня Республики Башкортостан
Бжания принял участие в праздновании Дня Республики Башкортостан
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан в Уфе. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан в Уфе.Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятникам башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву. Бжания принял участие в закладке камня в основание будущей колоннады в Уфе, такой же, как на набережной Махаджиров в Сухуме.Он напомнил, что в 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие воины проходили лечение в больницах и госпиталях Абхазии, а в 90-е годы уже башкиры помогали абхазам, оказывали гуманитарную помощь.Бжания подчеркнул, что две республики сделали еще один шаг, чтобы стать ближе.Объект планируют открыть в 2024 году, к 30-й годовщине сотрудничества двух республик. Колоннада будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов.
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абхазия, башкортостан, политика, уфа

Бжания принял участие в праздновании Дня Республики Башкортостан

14:00 11.10.2023 (обновлено: 14:21 11.10.2023)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАслан Бжания в Башкартастне
Аслан Бжания в Башкартастне - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2023
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан в Уфе.
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятникам башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву.
Бжания принял участие в закладке камня в основание будущей колоннады в Уфе, такой же, как на набережной Махаджиров в Сухуме.
"Важно всегда жить в дружбе, помогать друг другу и радоваться успехам. Ровно так мы стараемся жить с нашими дорогими братьями-абхазами. Колоннада будет как знак нашей вечной дружбы, которая имеет давнюю историю", - сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Он напомнил, что в 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие воины проходили лечение в больницах и госпиталях Абхазии, а в 90-е годы уже башкиры помогали абхазам, оказывали гуманитарную помощь.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАслан Бжания в Башкартастне
Аслан Бжания в Башкартастне - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2023
Аслан Бжания в Башкартастне
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Бжания подчеркнул, что две республики сделали еще один шаг, чтобы стать ближе.
"Еще раз, низкий поклон Башкортостану за поддержку, которую он оказывал Абхазии, мы всегда будем отвечать на это взаимностью. Будьте счастливы и мирного вам неба над головой", - отметил президент Абхазии.
Объект планируют открыть в 2024 году, к 30-й годовщине сотрудничества двух республик. Колоннада будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов.
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