https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/chernomorenergo-zavershit-inventarizatsiyu-potrebiteley-elektroenergii-v-dekabre-1048571803.html
"Черноморэнерго" завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии в декабре
"Черноморэнерго" завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии в декабре
Александр Анкваб обсудил с Кристиной Озган и Владимиром Делба кредитные обязательства "Черноморэнерго" перед банками Абхазии, реализацию Дорожной карты по... 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T19:35+0300
2023-10-11T19:35+0300
2023-10-11T19:50+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
черноморэнерго
электроэнергия
александр анкваб
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" до 15 декабря этого года завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии, чтобы уточнить их количество и сверить расчеты по задолженности, рассказала на совещании у премьер-министра вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, Минэк работает над повышением уровня оплаты электроэнергии подведомственными республиканскими предприятиями и работниками министерства.Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о ходе подготовки к принятию абхазо-российского межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Он отметил, что идет работа над усовершенствованием национальной налоговой системы в целом.
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абхазия, черноморэнерго, электроэнергия, александр анкваб
абхазия, черноморэнерго, электроэнергия, александр анкваб
"Черноморэнерго" завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии в декабре
19:35 11.10.2023 (обновлено: 19:50 11.10.2023)
Александр Анкваб обсудил с Кристиной Озган и Владимиром Делба кредитные обязательства "Черноморэнерго" перед банками Абхазии, реализацию Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, повышение уровня оплаты за потребленную электроэнергию.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" до 15 декабря этого года завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии, чтобы уточнить их количество и сверить расчеты по задолженности, рассказала на совещании у премьер-министра вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
По ее словам, Минэк работает над повышением уровня оплаты электроэнергии подведомственными республиканскими предприятиями и работниками министерства.
Александр Анкваб поручил вице-премьерам, министрам финансов и экономики, подготовить распорядительный акт, который предусмотрит комплекс мероприятий, обеспечивающих оплату за потребленную электроэнергию и погашению задолженности.
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о ходе подготовки к принятию абхазо-российского межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Он отметил, что идет работа над усовершенствованием национальной налоговой системы в целом.