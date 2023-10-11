https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/chernomorenergo-zavershit-inventarizatsiyu-potrebiteley-elektroenergii-v-dekabre-1048571803.html

"Черноморэнерго" завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии в декабре

"Черноморэнерго" завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии в декабре

Александр Анкваб обсудил с Кристиной Озган и Владимиром Делба кредитные обязательства "Черноморэнерго" перед банками Абхазии, реализацию Дорожной карты по... 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T19:35+0300

2023-10-11T19:35+0300

2023-10-11T19:50+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

электроэнергия

александр анкваб

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. "Черноморэнерго" до 15 декабря этого года завершит инвентаризацию потребителей электроэнергии, чтобы уточнить их количество и сверить расчеты по задолженности, рассказала на совещании у премьер-министра вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, Минэк работает над повышением уровня оплаты электроэнергии подведомственными республиканскими предприятиями и работниками министерства.Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о ходе подготовки к принятию абхазо-российского межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Он отметил, что идет работа над усовершенствованием национальной налоговой системы в целом.

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абхазия, черноморэнерго, электроэнергия, александр анкваб