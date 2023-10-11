После заката: сухумские вечера
Вечерние пейзажи Сухума по-особому красивы, жаркое солнце уступает место прохладе и оранжевому закату.
Вечерние пейзажи Сухума по-особому красивы, жаркое солнце уступает место прохладе и оранжевому закату.
На набережной Диоскуров гости столицы могут найти развлечения по душе, одно из самых популярных – стрельба по мишени.
На набережной Диоскуров гости столицы могут найти развлечения по душе, одно из самых популярных – стрельба по мишени.
Девушки не уезжают без фирменных афрокосичек, которые мастерицы плетут прямо с видом на море.
Девушки не уезжают без фирменных афрокосичек, которые мастерицы плетут прямо с видом на море.
Пальмовая аллея на набережной Махаджиров ночью подсвечивается сотнями огней.
Пальмовая аллея на набережной Махаджиров ночью подсвечивается сотнями огней.
Лучшее времяпрепровождение для подруг – прогулка по вечерней набережной.
Лучшее времяпрепровождение для подруг – прогулка по вечерней набережной.
На Брехаловке картина бессменна в любое время года, и днем, и вечером, завсегдатаи играют в шахматы, домино, нарды.
На Брехаловке картина бессменна в любое время года, и днем, и вечером, завсегдатаи играют в шахматы, домино, нарды.
Попить кофе и обсудить последние новости молодые люди приходят в "Бригантину".
Попить кофе и обсудить последние новости молодые люди приходят в "Бригантину".
Недалеко от кофейни ночью подсвечивается фонтан – подарок жителям столицы от главы администрации Сухума.
Недалеко от кофейни ночью подсвечивается фонтан – подарок жителям столицы от главы администрации Сухума.
Для прогулки по набережной и посиделок в кафе сухумчанки подбирают легкие романтичные образы.
Для прогулки по набережной и посиделок в кафе сухумчанки подбирают легкие романтичные образы.
Желающие могут покататься на катере, чтобы с моря увидеть все красоты набережной.
Желающие могут покататься на катере, чтобы с моря увидеть все красоты набережной.
Что может быть приятнее прогулки у моря с подругой после тяжелого рабочего дня.
Что может быть приятнее прогулки у моря с подругой после тяжелого рабочего дня.
Все самые последние новости и точки зрения можно услышать в очереди за кофе, который на Брехаловке варят на песке.
Все самые последние новости и точки зрения можно услышать в очереди за кофе, который на Брехаловке варят на песке.
Жизнь у моря более размеренная, неторопливая, даже в столице местные жители всегда находят время для променада.
Жизнь у моря более размеренная, неторопливая, даже в столице местные жители всегда находят время для променада.
Холода в Абхазии наступают ближе к ноябрю, поэтому поужинать на открытой веранде можно и в "бархатный" сезон.
Холода в Абхазии наступают ближе к ноябрю, поэтому поужинать на открытой веранде можно и в "бархатный" сезон.
Словом, вечерний Сухум красив, спокоен, пахнет морским бризом и свежесваренным кофе.
Словом, вечерний Сухум красив, спокоен, пахнет морским бризом и свежесваренным кофе.