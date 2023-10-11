https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/posle-zakata-sukhumskie-vechera-1041724343.html

После заката: сухумские вечера

После заката: сухумские вечера

В объективе Sputnik по-особенному атмосферные, уютные сухумские вечера. Летний курортный сезон в Абхазии уже давно подошел к концу, но теплые деньки еще пленят... 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T19:00+0300

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Фотокорреспондент Sputnik прогулялся по набережной, проникся атмосферой вечернего Сухума – улочками, "светящимися" пальмами, элегантными и романтичными дамами, игроками на Брехаловке. Словом, в кадрах все то, что ассоциируется с вечерней атмосферой столицы Абхазии.

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