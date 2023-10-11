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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/posle-zakata-sukhumskie-vechera-1041724343.html
После заката: сухумские вечера
После заката: сухумские вечера
В объективе Sputnik по-особенному атмосферные, уютные сухумские вечера. Летний курортный сезон в Абхазии уже давно подошел к концу, но теплые деньки еще пленят... 11.10.2023, Sputnik Абхазия
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Фотокорреспондент Sputnik прогулялся по набережной, проникся атмосферой вечернего Сухума – улочками, "светящимися" пальмами, элегантными и романтичными дамами, игроками на Брехаловке. Словом, в кадрах все то, что ассоциируется с вечерней атмосферой столицы Абхазии.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, сухум
фото , мультимедиа, абхазия, фото, сухум

После заката: сухумские вечера

19:00 11.10.2023
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В объективе Sputnik по-особенному атмосферные, уютные сухумские вечера. Летний курортный сезон в Абхазии уже давно подошел к концу, но теплые деньки еще пленят туристов, предпочитающих "бархатный" сезон.
Фотокорреспондент Sputnik прогулялся по набережной, проникся атмосферой вечернего Сухума – улочками, "светящимися" пальмами, элегантными и романтичными дамами, игроками на Брехаловке. Словом, в кадрах все то, что ассоциируется с вечерней атмосферой столицы Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечерние пейзажи Сухума по-особому красивы, жаркое солнце уступает место прохладе и оранжевому закату.

Вечерние пейзажи Сухума по-особому красивы, жаркое солнце уступает место прохладе и оранжевому закату. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечерние пейзажи Сухума по-особому красивы, жаркое солнце уступает место прохладе и оранжевому закату.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Диоскуров гости столицы могут найти развлечения по душе, одно из самых популярных – стрельба по мишени.

На набережной Диоскуров гости столицы могут найти развлечения по душе, одно из самых популярных – стрельба по мишени. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Диоскуров гости столицы могут найти развлечения по душе, одно из самых популярных – стрельба по мишени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки не уезжают без фирменных афрокосичек, которые мастерицы плетут прямо с видом на море.

Девушки не уезжают без фирменных афрокосичек, которые мастерицы плетут прямо с видом на море. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки не уезжают без фирменных афрокосичек, которые мастерицы плетут прямо с видом на море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пальмовая аллея на набережной Махаджиров ночью подсвечивается сотнями огней.

Пальмовая аллея на набережной Махаджиров ночью подсвечивается сотнями огней. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пальмовая аллея на набережной Махаджиров ночью подсвечивается сотнями огней.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лучшее времяпрепровождение для подруг – прогулка по вечерней набережной.

Лучшее времяпрепровождение для подруг – прогулка по вечерней набережной. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лучшее времяпрепровождение для подруг – прогулка по вечерней набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На Брехаловке картина бессменна в любое время года, и днем, и вечером, завсегдатаи играют в шахматы, домино, нарды.

На Брехаловке картина бессменна в любое время года, и днем, и вечером, завсегдатаи играют в шахматы, домино, нарды. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На Брехаловке картина бессменна в любое время года, и днем, и вечером, завсегдатаи играют в шахматы, домино, нарды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Попить кофе и обсудить последние новости молодые люди приходят в "Бригантину".

Попить кофе и обсудить последние новости молодые люди приходят в &quot;Бригантину&quot;. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Попить кофе и обсудить последние новости молодые люди приходят в "Бригантину".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Недалеко от кофейни ночью подсвечивается фонтан – подарок жителям столицы от главы администрации Сухума.

Недалеко от кофейни ночью подсвечивается фонтан – подарок жителям столицы от главы администрации Сухума. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Недалеко от кофейни ночью подсвечивается фонтан – подарок жителям столицы от главы администрации Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для прогулки по набережной и посиделок в кафе сухумчанки подбирают легкие романтичные образы.

Для прогулки по набережной и посиделок в кафе сухумчанки подбирают легкие романтичные образы. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для прогулки по набережной и посиделок в кафе сухумчанки подбирают легкие романтичные образы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Желающие могут покататься на катере, чтобы с моря увидеть все красоты набережной.

Желающие могут покататься на катере, чтобы с моря увидеть все красоты набережной. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Желающие могут покататься на катере, чтобы с моря увидеть все красоты набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Что может быть приятнее прогулки у моря с подругой после тяжелого рабочего дня.

Что может быть приятнее прогулки у моря с подругой после тяжелого рабочего дня. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Что может быть приятнее прогулки у моря с подругой после тяжелого рабочего дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все самые последние новости и точки зрения можно услышать в очереди за кофе, который на Брехаловке варят на песке.

Все самые последние новости и точки зрения можно услышать в очереди за кофе, который на Брехаловке варят на песке. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все самые последние новости и точки зрения можно услышать в очереди за кофе, который на Брехаловке варят на песке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жизнь у моря более размеренная, неторопливая, даже в столице местные жители всегда находят время для променада.

Жизнь у моря более размеренная, неторопливая, даже в столице местные жители всегда находят время для променада. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жизнь у моря более размеренная, неторопливая, даже в столице местные жители всегда находят время для променада.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Холода в Абхазии наступают ближе к ноябрю, поэтому поужинать на открытой веранде можно и в "бархатный" сезон.

Холода в Абхазии наступают ближе к ноябрю, поэтому поужинать на открытой веранде можно и в &quot;бархатный&quot; сезон. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Холода в Абхазии наступают ближе к ноябрю, поэтому поужинать на открытой веранде можно и в "бархатный" сезон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, вечерний Сухум красив, спокоен, пахнет морским бризом и свежесваренным кофе.

Словом, вечерний Сухум красив, спокоен, пахнет морским бризом и свежесваренным кофе. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Словом, вечерний Сухум красив, спокоен, пахнет морским бризом и свежесваренным кофе.

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