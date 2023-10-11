https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/rekonstruktsiyu-ochistnykh-sooruzheniy-gudautskoy-tsrb-zavershat-k-kontsu-goda-1048553303.html
Реконструкцию очистных сооружений Гудаутской ЦРБ завершат к концу года
Реконструкцию очистных сооружений Гудаутской ЦРБ завершат к концу года
Пять миллионов рублей из бюджета района выделено на реконструкцию очистных сооружений, обслуживающих Гудаутскую ЦРБ. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T08:55+0300
2023-10-11T08:55+0300
2023-10-11T08:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Реконструкцию очистных сооружений Гудаутской ЦРБ завершат к концу года, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.По словам Чанба, подрядчиком проекта выступает одна из сочинских строительных компаний, специализирующихся на этих видах работ. Стоимость проекта – пять миллионов рублей. Их выделили из бюджета Гудаутского района.Главный санврач также подчеркнула, что запуск реконструированных сооружений позволит очищать сточные воды, которые попадают в них из главного корпуса ЦРБ и инфекционного отделения."Нам также предстоит обучить сотрудников, которые будут работать на пульте управления, и кто их будет обслуживать. Сама подрядная организация тоже дает свои гарантийные сроки обслуживания", - сказала Чанба.Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы стоки попадают на территорию ЦРБ, на дорогу, ведущую в село Куланырхуа, и воды реки Гудоу.
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гудаутский район, гудаута, больницы, абхазия
гудаутский район, гудаута, больницы, абхазия
Реконструкцию очистных сооружений Гудаутской ЦРБ завершат к концу года
Пять миллионов рублей из бюджета района выделено на реконструкцию очистных сооружений, обслуживающих Гудаутскую ЦРБ.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Реконструкцию очистных сооружений Гудаутской ЦРБ завершат к концу года, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.
"Уже начались строительные работы. По договору, подрядчик должен их завершить в начале декабря. Сейчас протягивают трубы от инфекционного стационара и главного корпуса. Далее они будут подключены к первому резервуару сооружений. Затем последует монтаж оборудования и установка пункта управления", - отметила она.
По словам Чанба, подрядчиком проекта выступает одна из сочинских строительных компаний, специализирующихся на этих видах работ. Стоимость проекта – пять миллионов рублей. Их выделили из бюджета Гудаутского района.
Главный санврач также подчеркнула, что запуск реконструированных сооружений позволит очищать сточные воды, которые попадают в них из главного корпуса ЦРБ и инфекционного отделения.
"Нам также предстоит обучить сотрудников, которые будут работать на пульте управления, и кто их будет обслуживать. Сама подрядная организация тоже дает свои гарантийные сроки обслуживания", - сказала Чанба.
Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы стоки попадают на территорию ЦРБ, на дорогу, ведущую в село Куланырхуа, и воды реки Гудоу.