https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/rossiya-ne-isklyuchaet-perenosa-diskussiy-o-stabilnosti-v-zakavkaze-za-predely-zhenevy--1048570984.html
Россия не исключает переноса дискуссий о стабильности в Закавказье за пределы Женевы
Россия не исключает переноса дискуссий о стабильности в Закавказье за пределы Женевы
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T16:40+0300
2023-10-11T16:40+0300
2023-10-11T17:57+0300
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Россия не исключает переноса Женевских дискуссий по Закавказью в другое место, если сохранятся препятствия, создаваемые Швейцарией в работе российских делегаций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.Ранее он заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Абхазия, Южная Осетия и Россия призывают Грузию подписать соглашение о неприменении силы.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.
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женевские дискуссии, абхазия, грузия, россия
женевские дискуссии, абхазия, грузия, россия
Россия не исключает переноса дискуссий о стабильности в Закавказье за пределы Женевы
16:40 11.10.2023 (обновлено: 17:57 11.10.2023)
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Россия не исключает переноса Женевских дискуссий по Закавказью в другое место, если сохранятся препятствия, создаваемые Швейцарией в работе российских делегаций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.
Ранее он заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами.
"Поэтому при возникновении новых препятствий со стороны швейцарских властей не исключаем переноса отдельных мероприятий, к примеру, Дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в другое, более приемлемое для всех участников место проведения встреч", – сказал дипломат.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Абхазия, Южная Осетия и Россия призывают Грузию подписать соглашение о неприменении силы.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.