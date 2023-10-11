https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/rossiya-ne-isklyuchaet-perenosa-diskussiy-o-stabilnosti-v-zakavkaze-za-predely-zhenevy--1048570984.html

Россия не исключает переноса дискуссий о стабильности в Закавказье за пределы Женевы

Россия не исключает переноса дискуссий о стабильности в Закавказье за пределы Женевы

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T16:40+0300

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в абхазии

женевские дискуссии

абхазия

грузия

россия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Россия не исключает переноса Женевских дискуссий по Закавказью в другое место, если сохранятся препятствия, создаваемые Швейцарией в работе российских делегаций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.Ранее он заявил, что антироссийская политика Швейцарии сказывается на международные мероприятия, проводимые в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Абхазия, Южная Осетия и Россия призывают Грузию подписать соглашение о неприменении силы.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.

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