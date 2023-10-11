https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/takie-obstoyatelstva-damenia-o-podgotovke-upravlencheskikh-kadrov-v-abkhazii--1048548253.html

Такие обстоятельства: Дамениа о подготовке управленческих кадров в Абхазии

Такие обстоятельства: Дамениа о подготовке управленческих кадров в Абхазии

Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа в эфире радио Sputnik рассказал о проблеме подготовки управленческих кадров в Абхазии. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Дамения о подготовке управленческих кадров в Абхазии Такие обстоятельства: Дамения о подготовке управленческих кадров в Абхазии

Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии. Об этом на встрече с абхазскими студентами, обучающимися в российских вузах, рассказал президент Аслан Бжания. Насколько значима эта инициатива, как сегодня формируется кадровый состав управленцев, каким образом следовало бы его изменить? Об этом на радио Sputnik говорили с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Дамениа. "В данном случае не поддержать президента я не могу. Государство – это, собственно, абстракция. Если его конкретизировать, это означает организация особого круга людей. Каким критериям эти люди должны отвечать? Они в первую очередь должны быть готовы морально и профессионально служить интересам нации. К великому сожалению, к этому вопросу мы пришли слишком поздно. Хотя это ключевой вопрос, который надо было начинать решать еще в 2008 году, 15 лет назад", – отметил Дамениа. По его мнению, фактически в Абхазии отсутствуют подготовленные для госслужбы люди."Они готовыми не рождаются, не становятся в обществе, их нужно специально готовить. У нас нет таких образовательных учреждений, где можно было бы готовить государственных служащих. Великое благо, что рядом с нами Россия, где есть университеты, академии и другие вузы, где готовят госслужащих. Причем, Россия готовит не только для себя, но и для многих стран. Россия имеет огромный потенциал и опыт в этом направлении", – сказал эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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