https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/tankisty-yuvo-porazili-bronetekhniku-uslovnogo-protivnika--1048554424.html

Танкисты ЮВО поразили бронетехнику условного противника

Танкисты ЮВО поразили бронетехнику условного противника

Учения проходили на полигоне Майкопский в Адыгее. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, поразили бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее, сообщает пресс-служба ЮВО. Учения шли и днем, и ночью по появляющимся и движущимся мишеням.Механики-водители выполнили упражнения по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

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