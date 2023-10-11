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Танкисты ЮВО поразили бронетехнику условного противника
Танкисты ЮВО поразили бронетехнику условного противника
Учения проходили на полигоне Майкопский в Адыгее. 11.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-11T10:15+0300
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, поразили бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее, сообщает пресс-служба ЮВО. Учения шли и днем, и ночью по появляющимся и движущимся мишеням.Механики-водители выполнили упражнения по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.
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юво, абхазия, адыгея
Танкисты ЮВО поразили бронетехнику условного противника
10:15 11.10.2023 (обновлено: 11:22 11.10.2023)
Учения проходили на полигоне Майкопский в Адыгее.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, поразили бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее, сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения шли и днем, и ночью по появляющимся и движущимся мишеням.
Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного врага, появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе.
Механики-водители выполнили упражнения по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.